Варто зазначити, що днем раніше Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки. Він офіційно ввів нового міністра оборони Рустема Умєрова до персонального складу органу. Натомість він прибрав Олексія Рєзнікова.

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Ставка стосувалася ряду питань

Президент України Володимир Зеленський 9 вересня провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Він обговорив ряд важливих питань, пов'язаних з захистом української енергетики та критичної інфраструктури від російський терористичних обстрілів.

Також під час Ставки порушували питання захисту портів Одещини та, зокрема, інфраструктури "зернового коридору". Також окремою темою були захист прифронтових територій та підготовка до зими.

Під час засідання президент заслухав доповіді прем’єр-міністра, міністерства енергетики, Укренерго, Укргідроенерго, НАК "Нафтогаз" та Генштабу. Він додав, що всі доручення роздані, а робота продовжується.

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