Варто зазначити, що днем раніше Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки. Він офіційно ввів нового міністра оборони Рустема Умєрова до персонального складу органу. Натомість він прибрав Олексія Рєзнікова.
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Ставка стосувалася ряду питань
Президент України Володимир Зеленський 9 вересня провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Він обговорив ряд важливих питань, пов'язаних з захистом української енергетики та критичної інфраструктури від російський терористичних обстрілів.
Також під час Ставки порушували питання захисту портів Одещини та, зокрема, інфраструктури "зернового коридору". Також окремою темою були захист прифронтових територій та підготовка до зими.
Під час засідання президент заслухав доповіді прем’єр-міністра, міністерства енергетики, Укренерго, Укргідроенерго, НАК "Нафтогаз" та Генштабу. Він додав, що всі доручення роздані, а робота продовжується.
Чи будуть відключення взимку
- Міністр енергетики переконує, що можливо провести опалювальний сезон без відключень світла. В країни є всі необхідні для цього ресурси. Однак наслідки ймовірних російських атак можуть бути непередбачуваними.
- У розвідці розповіли, що наразі Кремль ретельно вивчає нашу критичну інфраструктуру, щоб правильно визначити маршрути пусків. Однак таких масованих обстрілів як восени 2022 року вже не буде – окупанти не мають ресурсів.
- Варто зазначити, що Україні з підготовкою до зими активно допомагають союзники. Наприклад, Японія передасть турбіни для виробництва електроенергії для запобігання відключень. Така допомога забезпечить децентралізацію генерації в найскладніших умовах.