Вступление в НАТО и угроза от России: Зеленский поговорил с премьером Великобритании Джонсоном

Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Они обсудили вопросы евроатлантической интеграции и развитие стратегического партнерства между обеими странами.

Разговор состоялся после саммита "Большой семерки". Он проходил в течение 11 – 13 июня под председательством Великобритании.

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О чем говорили Зеленский и Джонсон

Во время разговора Зеленский отметил важность четкой перспективы членства Украины в НАТО. По его словам, государство сделало все необходимое, чтобы получить План действий по членству в Альянсе.

Настало время, чтобы наши партнеры и союзники по Альянсу поддержали Украину конкретными действиями и решениями,

– подчеркнул президент.

Зеленский также рассказал Джонсону о ситуации возле границ и на Востоке Украины. Он отметил, что Россия полностью не вывела свои войска, поэтому уровень угрозы для украинского государства остается высоким.

В то же время Зеленский отметил важность дальнейшего сотрудничества с Великобританией в сфере развития оборонных возможностей и укрепления украинского флота.

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Также президент обсудил с премьер-министром Великобритании противодействие "Северному потоку-2", который является вызовом для безопасности Украины.

В конце разговора Зеленский пригласил Джонсона посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.