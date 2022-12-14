Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Там проанализировали пути противодействия русской армии.

Заседание Ставки главы государства прошло сегодня, 14 декабря. Во время нее продолжили работу над вопросами усиления противовоздушной и противоракетной обороны Украины и защиты энергетической инфраструктуры.

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О чем говорили на заседании Ставки

Члены ставки заслушали доклады по оперативной ситуации на фронте и рассмотрели неотложные потребности сил обороны, участвующих в отпоре вооруженной агрессии России.

Также лидеры государства проанализированы последние действия врага и пути противодействия российским захватчикам. Отдельное внимание было уделено безопасности на государственной границе Украины и усилению ПВО и ПРО.

Также участники рассмотрели способы защиты энергетической инфраструктуры и ее восстановление.

Кто принял участие в заседании

В заседании приняли участие: руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, председатель Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

К заседанию Ставки также приняли участие: министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков и другие члены правительства и руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.