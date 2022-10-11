Ракетами не ограничиваются: Зеленский рассказал G7, как Россия совершает террор в Европе

Владимир Зеленский рассказал странам "Большой семерки", как Россия совершает террор в Европе. Президент напомнил, что Кремль является врагом не только Украины, а врагом каждого из вас, стран G7.

Соответствующую информацию президент Украины Владимир Зеленский рассказал, выступая на заседании "Большой семерки" 11 октября. Президент вспомнил о диверсиях России в Европе.

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Зеленский рассказал о терроре России в Европе

Владимир Зеленский напомнил, что Кремль в своем терроре не ограничивается только ракетами.

Видим диверсии против газопроводов в Балтийском море и против критически важных кабелей в Европе. Видим энергетический кризис, продовольственный кризис и искусственную угрозу голода для африканских и азиатских стран. И кто это делает? Кто провоцирует и разжигает? Государство-террорист. И это Россия,

– заметил Зеленский.

По его словам, Россия хочет спровоцировать хаос в Украине и во всем демократическом мире и потому использует все:

от ракетных ударов до захвата атомной станции, угроз радиационной катастрофы;

от диверсий против инфраструктуры в Европе до сознательной попытки уничтожить энергообъекты Украины.

Россия до сих пор является угрозой

Владимир Зеленский поблагодарил всех стран за помощь, ведь она большая и существенная.

Но руководитель России, сейчас находящийся на завершающем этапе своего правления, все еще имеет возможность к повышению эскалации. Эта его возможность представляет угрозу для всех нас,

– объяснил Зеленский.

Он добавил, что мы сможем преодолеть эту угрозу, ведь у нас есть формула мира.

"И сейчас, реагируя на российский террор, на псевдореферендумы и попытку аннексии нашей территории, мы можем применить формулу мира так, чтобы у государства-террориста не осталось никакого шанса", – заверил президент Украины.

Следует вспомнить, что Владимир Зеленский выступил на заседании "Большой семерки" 11 октября. Саммит состоялся вне очереди на фоне массированных ракетных ударов со стороны России по территории Украины.

Президент Украины рассказал, что 10 и 11 октября Россия совершила массированные атаки по Украине. В частности, Зеленский напомнил, что:

с 10 октября враг уже применил более 100 крылатых ракет и десятки разных беспилотников, включая иранские "Шахиды";

плюс 28 пусков российских ракет;

это только за утро 11 октября;

Еще 84 ракеты Россия выпустила по Украине за 10 октября.

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