Зеленский объяснил, как Украина будет жить рядом с Россией после войны

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Львов с рабочим визитом. В частности, 4 марта глава государства встретился со студентами.

На встрече глава страны ответил на непростой вопрос, касавшийся дальнейшей жизни Украины с таким соседом, как Россия. Зеленский отметил, что прежде всего должно измениться именно наше государство.

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Зеленский убежден, что цивилизационная и безопасность Украины обеспечит полноправное членство в ЕС и НАТО.

Кроме того, президент заявил, что Украине нужно быть страной-победителем. По его словам, очень важно изменить парадигму, которая была долгие годы.

Мы делаем Украину мощным субъектом в Европе. Чтобы не говорили, что Украина – это где-то возле России, а чтобы все говорили, что Россия – это где-то возле Украины,

– заявил Зеленский.

В свою очередь президент Европарламента Роберта Мацола заверила, что Украина точно будет в ЕС. Более того, она заявила, что Европа будет с Украиной к победе в войне.

"И только Украина может решать, когда война завершится. Мы не можем говорить о мире без справедливости, свободы, суверенитета и территориальной целостности", – добавила Мецола.

Зеленский обратился к украинцам 4 марта: главное

Президент рассказал, что во Львове завершилось заседание Конгресса местных и региональных властей Украины. По его словам, участники заседания договорились, что уже в течение марта Кабмин подготовит решения, необходимые для бюджетной устойчивости украинцев и украинок. Изменения в закон о госбюджете предложат Раде.

Кроме того, Кабмин утвердил Государственную антикоррупционную программу. Зеленский подчеркнул, что эти шаги дадут государству больше прозрачности. Между тем, общество получит больше возможностей для взаимодействия с государством.

Президент подчеркнул, что во Львове продолжила работу конференция "United for Justice". На ней обсуждается расследование, наказание оккупантов за издевательство над людьми, за изнасилование и другие насильственные преступления, совершенные на оккупированной территории.

Зеленский поблагодарил Мецолу. Также украинский лидер адресовал слова благодарности воинам, оберегающим Украину от российских оккупантов. В частности, несокрушимым защитникам Бахмута.

Зеленский обратился к украинцам 4 марта: смотрите видео