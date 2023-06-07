Тела плывут по течению, – Зеленский шокирован реакцией ООН и Красного Креста на подрыв ГЭС
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Владимир Зеленский официально заявил, что шокирован реакцией международных организаций на подрыв Каховской ГЭС.
Зеленский обвиняет ООН и Красный Крест в бездействии. Он подчеркнул, что они не только не помогают, но и игнорируют запросы от Украины.
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На левом берегу Херсонской области есть погибшие – тела плывут по течению
Украина проводит эвакуацию людей с правого берега Херсонской области. На левом берегу, который контролируют россияне, ситуация кардинально другая – оккупанты оставили людей на произвол судьбы и не дают их спасти. К сожалению, уже есть первые жертвы.
Люди, животные погибли. С крыш затопленных домов люди могут видеть утопленников, проплывающих мимо. Вы можете увидеть это с другой стороны. Вывезти людей из оккупированной части Херсонщины очень сложно,
– сказал Зеленский.
Он добавил, что если украинские силы попытаются вывести людей, они будут атакованы российскими войсками. К сожалению, все последствия трагедии будут видны, когда вода сойдет.
Именно поэтому Украина надеется, что международные организации вмешаются и помогут забрать людей с оккупированных территорий. Однако, к сожалению, они не реагируют на запросы.
Международные организации игнорируют Киев
Президент Украины отметил, что ООН и Красный Крест должны быть первыми, кто спасает жизни. Ведь именно для этого были созданы эти структуры.
Он добавил, что глубоко разочарован реакцией двух организаций на запросы Украины:
Мы не получили ответа. Я шокирован. А если и была реакция, то очень дипломатичная,
– сказал он.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона тоже заметил, что международные организации, к сожалению, ничего не делают. Он сказал, что написал письмо генсеку ООН, Верховному комиссару ООН по правам человека, главе МАГАТЭ и верховному комиссару ЕС по правам человека – всем международным организациям. А также сотни писем различным омбудсменам стран мира.
К сожалению, они ничего не сделали и не делают. Напротив. ООН официально на своем веб-сайте разместила информацию, что они празднуют день русского языка. А реакции на действия России я не увидел – ни на сайте, ни в действии,
– заявил он.