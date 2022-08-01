Зеленский сделал неутешительный прогноз по объему урожая
1 августа 2022 , 10:10Читати новину українською
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Урожай пшеницы в Украине из-за войны оказался под угрозой. Владимир Зеленский заявил, что он может быть вдвое меньше.
Главная цель сейчас – предотвратить продовольственный кризис, несмотря на обстоятельства. Об этом президент Украины заявил 31 июля.
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Урожай может быть вдвое меньше
Украинский урожай в этом году под угрозой быть вдвое меньше. Наша главная цель – предотвратить глобальный продовольственный кризис, вызванный российским вторжением,
– пишет Владимир Зеленский.
Также Президент Украины добавил, что власти находят альтернативные пути для отправки зерна.
Из порта Одессы вышло первое судно с зерном
- 1 августа из одесского порта вышло судно с украинским зерном . Это произошло впервые за более чем 5 месяцев войны. Известно, что оно направляется в порт Триполи в Ливане.
- Безопасность коридора подтвердили партнеры-гаранты – ООН и Турция. На борту RAZONI – 26 тысяч тонн украинской кукурузы. Украина является четвертым экспортером в мире этого зерна.
- В портах Одессы еще 16 судов уже ждут своей очереди. Параллельно есть заявки на прибытие новых судов для загрузки агропродукцией.
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