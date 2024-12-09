Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского перед началом встречи с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом.

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Что сказал Зеленский о количестве российских войск в Украине

Президент Украины подчеркнул, что мир видит, что режим Асада упал. Это произошло не только из-за сил повстанцев и тех, кто их поддерживает, но и потому, что там нет настоящих российских войск.

Украинский лидер заметил, что почти 800 000 российских войск находятся в Украине.

Это означает, что вся армия большой псевдоимперии воюет против украинского народа. То же самое происходит и в Африке. Мы знаем, что там были вагнеровцы,

– добавил Зеленский.

Глава государства также отметил, что российские войска стремятся, чтобы их режимы влияли на события в Африканском континенте.

Владимир Зеленский также выступил со строгим предупреждением, заявив, что если Украина упадет, то президент России Владимир Путин "вернется в Сирию, Африку и многие другие страны".

Кроме того, президент подчеркнул важность глобального единства в поддержку Украины, утверждая, что коллективный успех имеет решающее значение для предотвращения такого сценария.

К слову, в Генштабе ВСУ 9 декабря сообщили, что российские захватчики за минувшие сутки потеряли еще 1 220 солдат. Таким образом общее количество их потерь достигло 754 590 человек.