Зеленский назвал человека, который побудил Трампа с большим энтузиазмом поддержать Украину
- Зеленский считает, что усиление помощи от США произошло при содействии одного человека.
- Трамп изменил свою позицию к Украине после визита в Великобританию.
Отношение Соединенных Штатов к Украине во многом зависит и от личных взаимоотношений лидеров государств. Так, помощь Киеву от Вашингтона была под вопросом из-за конфликтных ситуаций между Зеленским и Трампом.
Впрочем, есть человек, который сыграл крайне важную, хоть и незаметную для публики, роль в том, чтобы убедить президента США активнее поддерживать Украину. О таком Владимир Зеленский рассказал в интервью The Guardian, передает 24 Канал.
К теме Правда ли это, что Трамп бросил карты в Зеленского: президент прокомментировал слухи
Кто мог повлиять на Трампа?
Президент рассказал, что, по его мнению, именно король Чарльз III сумел побудить главу Белого дома пересмотреть свою политику в отношении Украины.
Произошло это после напряженной встречи в Овальном кабинете в феврале 2025 года, когда Дональд Трамп во время совместного выступления перед камерами резко высказался в адрес украинского лидера и фактически выгнал его из Белого дома.
А уже в сентябре в рамках государственного визита в Великобританию Трамп имел личную встречу с королем Чарльзом.
Зеленский отметил, что не знает всех деталей разговора, однако, по его словам, король якобы "прислал важные сигналы президенту Трампу".
Его Величество очень чутко относится к нашему народу. Возможно, слово "чувствительно" не совсем точное – он действительно поддерживает нас,
– сказал Зеленский.
Украинский президент добавил, что Трамп относится к королю с большим уважением и считает его "очень важной фигурой", что, по мнению Зеленского, является искренним комплиментом, который американский лидер делает далеко не всем.
Что известно о визите Трампа в Великобританию?
В сентябре 2025 года Дональд и Мелания Трамп совершили официальный визит в Великобританию, где встретились с королевской семьей и премьер-министром, обменялись подарками и посетили ряд церемоний и демонстраций.
В этот период Соединенные Штаты выделили 250 миллиардов долларов на поддержку Украины в войне против России. Речь идет о военной помощи, которую финансирует НАТО. США планируют продать Альянсу большие объемы вооружения, что впоследствии передадут Киеву.
Тогда Трамп в своем заявлении отметил, что разочарован действиями Путина и считает своим долгом способствовать завершению войны. Он пообещал "хорошие новости" в ближайшее время и выразил убеждение, что третья мировая война не начнется из-за Украины, хотя раньше такая угроза казалась реальной.
Впрочем, во время официальных мероприятий не обошлось без курьезов: во время визита в Виндзор американский лидер нарушил королевский протокол – он дружески похлопал короля Чарльза III по спине.
Сам монарх осторожно выразил поддержку Украине, подчеркнув, что государство нуждается в помощи в условиях российской угрозы для Европы. В то же время Чарльз III воздержался от употребления слова "война" относительно действий России.