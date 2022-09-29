Кроме СНБО: Зеленский созвал Ставку Верховного Главнокомандующего

Владимир Зеленский созвал Ставку Верховного Главнокомандующего. Она запланирована на 30 сентября, как и заседание СНБО.

По словам Алексея Данилова, она пройдет перед запланированным заседанием Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом секретарь СНБО рассказал 29 сентября в эфире программы "Говорить Великий Львів".

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Зеленский созвал заседание Ставки

Завтра (речь идет о 30 сентября – 24 канал), я хотел бы заметить, кроме заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины президент созывает Ставку Верховного Главнокомандующего,

– заявил Алексей Данилов.

По его словам, именно после Ставки Верховного Главнокомандующего состоится заседание СНБО.

Алексей Данилов рассказал, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны будут приняты важные, фундаментальные решения для нашей страны.

"Дождитесь завтра (30 сентября – 24 канал), и вы будете все проинформированы о том, о чем завтра будем говорить на СНБО, и какие решения будем принимать", – пообещал секретарь СНБО.

Зеленский созывает заседание СНБО

Стоит вспомнить, что заседание СНБО анонсировал представитель Владимира Зеленского 29 сентября.

По словам Сергея Никифорова, президент Владимир Зеленский созывает на 30 сентября срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Повестку дня и другие подробности сообщим позже,

– объяснил Никифоров.

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