Стал реалистичнее, – Зеленский рассказал, как засыпает и сколько раз тренируется за неделю

Владимир Зеленский рассказал, как он в последнее время пытается справиться со стрессом. Глава государства подчеркнул, что ему помогают музыка и тренировки.

Об этом президент Украины сказал в интервью журналисту Sky News Алексу Росси.

Что рассказал Зеленский о способах борьбы со стрессом?

Владимир Зеленский отметил, что для того, чтобы справиться со стрессом, он слушает разные песни и музыку. Также это помогает президенту лучше спать.

И я сплю под музыку, кстати. Так, только так,

– сказал глава государства.

Также президент не забывает поддерживать себя в физической форме и выполняет тренировки и различные упражнения.

"Если 15 минут (тренировка – 24 Канал) – хорошо. 25 – лучше. Если 40 минут – прекрасно", – отметил украинский лидер.

Зеленский также подчеркнул, что стал более реалистичным человеком, чем был раньше. Кроме того, он пытается тренироваться 4 – 5 раз в неделю.

