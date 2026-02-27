Владимир Зеленский заявил, что не играет в политические игры и готов к встрече и переговорам с Владимиром Путиным. Об этом президент Украины сказал в интервью журналисту Sky News Алексу Росси.
Смотрите также Зеленский рассказал о разговоре с Климкиным и новой должности спецпредставителя по Беларуси
Где Зеленский готов встретиться с российским диктатором?
По словам Зеленского, формат встречи возможен, однако место проведения должно быть нейтральным. Президент подчеркнул, что не рассматривает проведение переговоров на территории России или в Беларуси.
Он объяснил это тем, что обе страны являются союзниками в войне, а Беларусь, по его оценке, сыграла роль в начале агрессии против Украины. Украинская сторона готова к диалогу, но настаивает на безопасном и приемлемом международном формате переговоров.
Как продвигаются мирные переговоры о завершении войны в Украине?
Владимир Зеленский объявил, что новый раунд мирных переговоров Украины, США и России состоится в начале марта в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Президент отметил, что Россия не демонстрирует готовности к миру, и мир должен оказывать давление на Москву, останавливая российскую нефть и другие энергоресурсы.
Владимир Зеленский готов к мирным переговорам с Путиным, но категорически отказывается обсуждать сдачу территорий. Президент предостерег об угрозах для местных жителей в случае сдачи Донбасса.
Кроме того, Кирилл Буданов заявил, что нет конкретных дат завершения войны, установленных американскими партнерами. Переговоры между Украиной, США и Россией являются сложными и без определенных сроков завершения.