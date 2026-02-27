Владимир Зеленский заявил, что не играет в политические игры и готов к встрече и переговорам с Владимиром Путиным. Об этом президент Украины сказал в интервью журналисту Sky News Алексу Росси.

Смотрите также Зеленский рассказал о разговоре с Климкиным и новой должности спецпредставителя по Беларуси

Где Зеленский готов встретиться с российским диктатором?

По словам Зеленского, формат встречи возможен, однако место проведения должно быть нейтральным. Президент подчеркнул, что не рассматривает проведение переговоров на территории России или в Беларуси.

Он объяснил это тем, что обе страны являются союзниками в войне, а Беларусь, по его оценке, сыграла роль в начале агрессии против Украины. Украинская сторона готова к диалогу, но настаивает на безопасном и приемлемом международном формате переговоров.

Как продвигаются мирные переговоры о завершении войны в Украине?