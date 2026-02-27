Володимир Зеленський заявив, що не грає в політичні ігри та готовий до зустрічі й переговорів із Володимиром Путіним. Про це президент України сказав в інтерв'ю журналісту Sky News Алексу Россі.
Де Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором?
За словами Зеленського, формат зустрічі можливий, однак місце проведення має бути нейтральним. Президент підкреслив, що не розглядає проведення переговорів на території Росії або в Білорусь.
Він пояснив це тим, що обидві країни є союзниками у війні, а Білорусь, за його оцінкою, відіграла роль у початку агресії проти України. Українська сторона готова до діалогу, але наполягає на безпечному та прийнятному міжнародному форматі перемовин.
Як просуваються мирні перемовини про завершення війни в Україні?
Володимир Зеленський оголосив, що новий раунд мирних переговорів України, США та Росії відбудеться на початку березня в Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати. Президент зазначив, що Росія не демонструє готовності до миру, й світ повинен чинити тиск на Москву, зупиняючи російську нафту та інші енергоресурси.
Володимир Зеленський готовий до мирних переговорів з Путіним, але категорично відмовляється обговорювати здачу територій. Президент застеріг про загрози для місцевих жителів у разі здачі Донбасу.
Крім того, Кирило Буданов заявив, що немає конкретних дат завершення війни, встановлених американськими партнерами. Переговори між Україною, США та Росією є складними та без визначених термінів завершення.