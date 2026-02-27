Володимир Зеленський заявив, що не грає в політичні ігри та готовий до зустрічі й переговорів із Володимиром Путіним. Про це президент України сказав в інтерв'ю журналісту Sky News Алексу Россі.

Дивіться також Зеленський розповів про розмову з Клімкіним та нову посаду спецпредставника по Білорусі

Де Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором?

За словами Зеленського, формат зустрічі можливий, однак місце проведення має бути нейтральним. Президент підкреслив, що не розглядає проведення переговорів на території Росії або в Білорусь.

Він пояснив це тим, що обидві країни є союзниками у війні, а Білорусь, за його оцінкою, відіграла роль у початку агресії проти України. Українська сторона готова до діалогу, але наполягає на безпечному та прийнятному міжнародному форматі перемовин.

Як просуваються мирні перемовини про завершення війни в Україні?