Об этом президент Украины сказал в интервью журналисту Sky News Алексу Росси.
Что рассказал Зеленский о способах борьбы со стрессом?
Владимир Зеленский отметил, что для того, чтобы справиться со стрессом, он слушает разные песни и музыку. Также это помогает президенту лучше спать.
И я сплю под музыку, кстати. Так, только так,
– сказал глава государства.
Также президент не забывает поддерживать себя в физической форме и выполняет тренировки и различные упражнения.
"Если 15 минут (тренировка – 24 Канал) – хорошо. 25 – лучше. Если 40 минут – прекрасно", – отметил украинский лидер.
Зеленский также подчеркнул, что стал более реалистичным человеком, чем был раньше. Кроме того, он пытается тренироваться 4 – 5 раз в неделю.
Сколько раз президент может подтянуться на турнике?
Владимир Зеленский во время форума "Инновации и развитие в спорте в условиях войны" в 2025 году остроумно ответил на вопрос, сколько раз может подтянуться на турнике. Глава государства отметил, что может сделать это 12 – 15 раз.
А недавно украинский лидер рассказал, как он продолжает оставаться в прекрасной физической форме. Президент дал короткое наставление: не превращай еду в способ борьбы с тревогой и отметил, что контроль за аппетитом и спорт – это его база.