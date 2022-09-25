Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных евреев, обойдя премьера Израиля

The Jerusalem Post ежегодно публикует список 50 самых влиятельных евреев мира. В этом году первое место занял Президент Украины Владимир Зеленский.

В издании написали, что список этого года пытались сделать максимально разноплановым. Авторы осветили людей из всех слоев общества – правительства, медицины, литературы, искусства и науки.

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Война сделала Владимира Зеленского мировой "иконой"

В The Jerusalem Post вспомнили, что сначала Владимир Зеленский в мире воспринимался не слишком серьезно – актер сыграл роль президента Украины, а впоследствии действительно стал им. Однако с началом русско-украинской войны все изменилось.

Его жесткость и мужество стали легендарными и принесли ему сравнение с Уинстоном Черчиллем,

– отмечают в The Jerusalem Post.

Интересно, что Владимир Зеленский опередил занявшего второе место в рейтинге премьер-министра Израиля Яира Лапида. Третье место получила премьер-министр Франции Элизабет Борн.



Самым влиятельным евреем 2022 года стал Владимир Зеленский / Скриншот рейтинга The Jerusalem Post

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Владимир Зеленский "шокирован" позицией Израиля

В ночь на 22 сентября президент выступил на заседании Генассамблеи ООН. Он назвал формулу мира: наказание агрессора за его действия, защиту жизни людей, восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантии безопасности и решимость бороться до конца.

23 сентября Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шокирован позицией Израиля в войне с Украиной. По словам политика, израильский народ всячески поддерживает нашу страну. Однако почему-то их власть ни разу не помогла Украине в войне против агрессора оружием.

В тот же день, в интервью с легендарным французским актером Аленом Делоном, президент Украины отметил, что путин осознают все, что он делает. По мнению Владимира Зеленского, гибель множества людей – часть плана российского террориста.

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