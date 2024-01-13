Обсудили с Францией совместное производство БПЛА и артиллерии, – Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский 13 января традиционно обратился к украинцам. Он рассказал о деталях международных встреч, а также отметил бойцов Национальной гвардии Украины.

Президент Украины в обращении подвел итоги 689 дня полномасштабной войны. Также он рассказал о подробностях встречи с новым министром Франции.

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Подробности встречи с министром Франции

Традиционное обращение Владимир Зеленский начал с того, что рассказал детали международных встреч. В частности, он сообщил, что сначала в онлайн-формате пообщался с лидерами парламентской коалиции Болгарии.

Ведущие политические силы. Наши отношения. Наша общая безопасность – всех в Европе. Хороший и продуктивный разговор. Я благодарен за понимание – понимание именно того, что российская агрессия является угрозой для счастья и благополучия всех европейских наций,

– прокомментировал Зеленский переговоры с правительством Болгарии.

Зеленский 13 января встретился с новым министром иностранных дел Франции. В обращении президент Украины подчеркнул, что эта встреча была очень символической, ведь это первый заграничный визит Стефана Сежурне. Зеленский подчеркнул, что эта встреча также состоялась в то время, когда Россия пытается нарастить количество ударов по Украине и способность обходить нашу ПВО.

Комментируя итоги встречи с французским министром, президент Украины добавил, что обсудил совместное производство оружия.

Сегодня мы обсудили наши оборонные потребности, в том числе и совместное производство и дронов, и артиллерии, и дальнейшее усиление ПВО. Я проинформировал о работе по Формуле мира. Благодарен Франции за активное участие в этой глобальной работе,

– заявил президент Украины.

Обращение Зеленского: смотрите видео

Он также добавил, что готовится к форуму в Давосе. В рамках него Украина хочет в очередной раз продемонстрировать свою позицию и возможности – "общие возможности всех в мире, кто стремится оставить своим детям мир, где царит стабильность и имеет значение свобода".

Зеленский отметил бойцов Нацгвардии

В обращении Зеленский поблагодарил бойцов Национальной гвардии, которые вместе со всеми Силами обороны и безопасности очень смело и стойко защищают украинские позиции. В частности, президент Украины отметил:

15-ю бригаду Нацгвардии – старшего солдата Валерия Семенца и младшего сержанта Сергея Коваля, являющихся воинами взвода оперативного назначения;

3-ю бригаду оперативного назначения – солдата Виталия Сащука, солдата Николая Нагайчука, солдата Юрия Косюту;

14-ю бригаду – младшего сержанта Владимира Олейника, старшего сержанта Василия Чернююка.

Отдельно также Зеленский отметил воинов центра спецназначения Нацгвардии "Омега", в том числе бойцов 1-го отряда, которые эффективно выполняют задачи на Авдеевском направлении, а также всех воинов 3-го отряда "Омеги", воюющих на Мелитопольском направлении, усиливая подразделения Сил обороны.

Я благодарю вас за уничтожение врага, ребята! Я благодарю всех ваших побратимов, всех, кто точно знает, что независимость не бывает наградой. Независимость добывают смелые. Я благодарю всех в Украине, кто именно такой! И всех в мире, кто помогает нашему государству!

– подчеркнул Зеленский.