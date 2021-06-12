Зеленский утвердил 3-летнюю стратегию развития правосудия: что будет с судьями КСУ

Владимир Зеленский утвердил стратегию правосудия и конституционного судопроизводства на 3 года. Документ предусматривает аудит судов, а также проверку и отбор судей КСУ с "возможным привлечением международных экспертов".

Владимир Зеленский подписал указ № 231/2021. Согласно ему, Комиссия по вопросам правовой реформы должна разработать План действий и ежегодно проводить публичное обсуждение результатов реализации стратегии за предыдущий год.

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Зеленский подписал стратегию развития правосудия

Стратегия определяет основные принципы и направления развития системы правосудия с учетом лучших международных практик,

– рассказали в ОП.

Согласно новой стратегии, должно состояться совершенствование законодательства о судоустройстве, статусе судей, судопроизводстве и других институтах правосудия, а также внедрение неотложных мер по улучшению деятельности правовых институтов. Также планируется:

провести аудит системы местных судов для определения проблем и недостатков ее функционирования;

для определения проблем и недостатков ее функционирования; усилить функциональную и процессуальную способности Верховного суда;

обеспечить ресурсы для работы Высшего антикоррупционного суда (это постоянные помещения, отвечающие строительным нормам и стандартам безопасности);

усовершенствовать методики определения ставок судебного сбора для отдельных категорий дел для облегчения доступа к правосудию ;

; установить для отдельных дел досудебный порядок урегулирования споров, а также проработать вопрос о введении института мирового судьи.

О независимости судебной власти и подотчетности обществу

Формирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия будет происходить по результатам открытого конкурса, проведенного с участием международных экспертов,

– отметили в ОП.

Также планируют изменить конкурсный отбор судей в КСУ, а также их проверку на добродетель и компетентность "с возможным привлечением международных экспертов". Более того, хотят ввести механизм защиты судей КСУ от политического и иного давления при принятии решений.

Комиссия по вопросам правовой реформы с представителями центральной и местной власти, общественности и экспертов должна разработать План действий по реализации стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021 – 2023 годы.

Кстати, в Верховной Раде уже 1,5 месяца лежит законопроект о ликвидации скандального Окружного админсуда Киева. Владимир Зеленский еще в апреле внес его на рассмотрение нардепов, однако документ до сих пор даже не прошел согласование в профильном комитете.