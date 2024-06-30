И на Кавказе, и в Грузии – одна и та же схема, – Зеленский о тактике России в войне

Российская тактика ведения войны понятна, ведь Путин всегда повторяет одни и те же действия. Сначала российские военные пытаются захватить территории, а затем –"вымыть" независимость и идентичность.

Об этом президент Украины заявил в интервью колумнистке американского издания The Philadelphia Inquirer Труди Рубин. Он также добавил, что в Украине наработанная схема Путина провалилась, ведь украинцы – больший и более сильный народ, передает 24 Канал.

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Зеленский объяснил российскую тактику ведения войны

Зеленский отметил, что Россия хотела бы оккупировать максимально Харьковскую область, включая Харьков, однако это наступление оккупантов провалилось. Так, по словам президента, начало было у оккупантов успешное, однако потом они потеряли очень много людей и техники. Теперь враг будет быстро думать, что им еще сделать, чтобы политически иметь какой-то информационный выигрыш.

"В целом, я вам так скажу, как бы это не звучало, но тактика ведения войны России очень понятна. Любой шаг вперед на нашу территорию, любая оккупация, даже село, даже если там не осталось живого места, – для них это позитив и окно возможностей. Для чего? Для них важно максимально отобрать себе от этой войны. Это можно делать только на успешной волне, поэтому для этого им нужна оккупация чего-то, а потом сказать: "Мы готовы"", – заявил Зеленский.

Президент объяснил, что в этом и есть тактика Путина, ведь в его голове победа – это несовместимость с жизнью Украины. Поэтому российский президент стремится захватить территории, чтобы потом "вымывать" украинскую независимость. К таким сценариям Россия уже прибегала на Кавказе, в Чечне и Грузии, а также практикует в Беларуси, "вымывая" народную идентичность.

Его (Путина – 24 Канал) победа – она абсолютно понятна. Это вымывание идентичности любого народа. Он уже все это сделал с Кавказом и сейчас делает и с Грузией. Всегда одна и та же схема: закрепиться, взять какую-то территорию под оккупацию войной или политически, потом смена власти, законодательства, вымывание независимости, присоединение через формат того или иного союза к России. И все это растворяется в российской грязи,

– объяснил Зеленский.

Однако в Украине наработанная тактика Путина не работает, а российским оккупантам – сложнее. Зеленский объяснил, что украинский народ больше и сильнее чем те, с кем Россия делала это раньше. Поэтому на временно оккупированных территориях "вымывать" идентичность украинцев российским оккупантам сложнее.