Владимир Зеленский и Андрей Садовый почтили память погибших защитников

Президент Украины Владимир Зеленский и мэр Львова Андрей Садовый посетили Марсовое поле Лычаковского кладбища, на котором покоятся павшие защитники Украины.

Владимир Зеленский посетил Лычаковское кладбище после того, как навестил раненых военных в больнице.

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Президент и мэр Львова почтили память украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что страна помнит всех, кто отдал жизнь за свою страну и ее будущее. Глава государства пообещал сделать все ради победы и справедливого наказания оккупантов.

К увековечиванию погибших воинов присоединился и мэр города Андрей Садовый. Он рассказал президенту о плане обустроить на Марсовом поле мемориальный комплекс Героев Украины.

Вместе с Президентом Владимиром Зеленским почтили память погибших Защитников Украины.

Рассказал Президенту о нашем плане – обустроить здесь Мемориальный комплекс Героев Украины,

– написал Садовый.

Зеленский почтил память погибших воинов: смотрите видео

Зеленский и Садовый на Марсовом поле: фото

Президент выступил в Национальной академии Сухопутных войск

В рамках рабочей поездки во Львовскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил Национальную академию Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Президент пообщался с коллективом академии и отметил, что от качества обучения офицеров и уровня преподавателей во многом зависит жизнь солдат и исход боевых действий.

Президент выразил благодарность преподавателям, которые с первых дней полномасштабного вторжения россии вошли в состав сводных стрелковых батальонов, сформированных на базе академии, и встали на защиту Киева. В конце встречи с коллективом Зеленский вручил преподавателям и курсантам государственные награды.

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