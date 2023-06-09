Об этом 24 Каналу заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он подчеркнул, что это опытные генералы, обладающие колоссальными знаниями.
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Решения, которые будут способствовать безопасности
Владимир Зеленский сообщил, что встретился с:
- Командующим Сухопутными войсками генерал-полковником Александром Сырским;
- Командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александром Тарнавским;
- Начальником оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александром Комаренко.
Украинский лидер лаконично подписал фото: "Комаренко, Сырский, Тарнавский. Важная встреча".
Сергей Череватый отметил, что именно эти генералы готовили Харьковскую операцию. Генералы воюют с 2014 года, имеют огромный опыт и знания. Президент Украины, заслушав их доклады, принял решения, способствующие усилению национальной безопасности и обороны.
Думаю, что они 100% принимали решение о чем-то плохом для врага и о хорошем для наших войск. Это очень опытные генералы, имеющие колоссальный опыт и знания,
– подчеркнул спикер.
Президент Украины встретился с командующими ВСУ / фото: Владимир Зеленский
Что происходит на фронте: последние новости
- Россия продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки на указанных участках фронта состоялось 43 боевых столкновения. На Востоке Украины продолжаются тяжелые бои.
- Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам оккупантов. Было уничтожено 6 ударных и 4 разведывательных БПЛА разных типов.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 5 пунктов управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 зенитно-ракетных комплекса, 8 артиллерийских подразделений на огневых позициях и еще 2 важных объекта противника.