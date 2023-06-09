Про це 24 Каналу заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він підкреслив, що це досвідчені генерали, які мають колосальні знання.

До теми Зеленський провів важливу зустріч з українськими генералами

Рішення, які сприятимуть безпеці

Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся із:

Командувачем Сухопутних військ генерал-полковником Олександром Сирським;

Командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександром Тарнавським;

Начальником оперативного управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександром Комаренком.

Український лідер лаконічно підписав фото: "Комаренко, Сирський, Тарнавський. Важлива зустріч".

Сергій Череватий зазначив, що саме ці генерали готували Харківську операцію. Генерали воюють з 2014 року, мають величезний досвід та знання. Президент України, заслухавши їхні доповіді, прийняв рішення, які сприятимуть посиленню національної безпеки та оборони.

Думаю, що вони 100% приймали рішення про щось погане для ворога та щось хороше для наших військ. Це дуже досвідчені генерали, які мають колосальний досвід та знання,

– наголосив речник.

Президент України зустрівся з командувачами ЗСУ / Фото: Володимир Зеленський

Що відбувається на фронті: останні новини