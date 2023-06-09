Про це 24 Каналу заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він підкреслив, що це досвідчені генерали, які мають колосальні знання.
До теми Зеленський провів важливу зустріч з українськими генералами
Рішення, які сприятимуть безпеці
Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся із:
- Командувачем Сухопутних військ генерал-полковником Олександром Сирським;
- Командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександром Тарнавським;
- Начальником оперативного управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександром Комаренком.
Український лідер лаконічно підписав фото: "Комаренко, Сирський, Тарнавський. Важлива зустріч".
Сергій Череватий зазначив, що саме ці генерали готували Харківську операцію. Генерали воюють з 2014 року, мають величезний досвід та знання. Президент України, заслухавши їхні доповіді, прийняв рішення, які сприятимуть посиленню національної безпеки та оборони.
Думаю, що вони 100% приймали рішення про щось погане для ворога та щось хороше для наших військ. Це дуже досвідчені генерали, які мають колосальний досвід та знання,
– наголосив речник.
Президент України зустрівся з командувачами ЗСУ / Фото: Володимир Зеленський
Що відбувається на фронті: останні новини
- Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулось 43 бойових зіткнення. На Сході України тривають важкі бої.
- Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах окупантів. Було знищено 6 ударних та 4 розвідувальних БпЛА різних типів.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 5 пунктів управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплекси, 8 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще 2 важливих об'єкти противника.