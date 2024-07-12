Зеленский на полях саммита НАТО встретился с Макроном и Мелони
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский на полях саммита НАТО встретился с лидерами еще двух европейских стран. Речь идет о президенте Франции Эммануэле Макроне и премьер-министре Италии Джорджии Мелони.
В Вашингтоне на саммите НАТО политики обсудили ключевые военные потребности Украины в борьбе против российской агрессии.
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Какой была встреча Зеленского и Макрона
Украинский президент рассказал, что вместе с Президентом Франции Эммануэлем Макроном он обсудил выполнение решений Саммита мира, а также подготовку следующего оборонного пакета, сотрудничество в сфере безопасности и обучение наших военных.
Спасибо президенту Эммануэлю Макрону и французскому народу за принципиальную и неослабевающую поддержку,
– написал Зеленский.
Зеленский поговорил с Макроном на саммите НАТО / Фото из телеграм-канала Владимира Зеленского
Что обсудил президент Украины с премьером Италии
Кроме того, Зеленский отметил, что в Вашингтоне он провел встречу с председателем Совета министров Италии Джорджией Мелони.
"Проинформировал о ситуации на фронте и российский воздушный террор против украинских городов. Обсудили ключевые потребности Украины, в частности противовоздушную оборону", – подчеркнул украинский глава.
Зеленский также встретился с Мелони на саммите НАТО / Видео с аккаунта Владимира Зеленского в соцсети Х
Президент также поблагодарил Мелони за то, что обороноспособность и восстановление Украины определены приоритетными вопросами итальянского председательства в G7 в 2024 году.
Также Владимир Зеленский вручил Джорджии Мелони орден Свободы за весомый личный вклад в укрепление сотрудничества между Украиной и Италией, поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.