Будущее в НАТО и 200 миллионов евро поддержки: главные заявления Зеленского и Науседы в Литве

10 января 2024, 14:07
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Владимир Зеленский 10 января прибыл в Вильнюс. Там украинский лидер встретился с президентом страны Гитанасом Науседой. Впоследствии президенты вышли на пресс-конференцию.

В ходе встречи Зеленский и Науседа обсудили ряд важных вопросов. Главные тезисы из пресс-конференции президентов – в материале 24 Канала.

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Что сказал Науседа

  • Российский режим на протяжении многих лет демонстрирует безжалостность и кровожадность в Украине. Он жестоко убивает людей, разрушает города, нацеливает ракеты на детские сады, больницы. Все это для того чтобы удовлетворить свои имперские амбиции и уничтожить украинцев. Однако Украина – не одна в борьбе со злом. Литва продолжает поддерживать украинцев всеми возможными средствами. В частности, политическими и экономическими. Вместе – до победы.
  • В ходе Совета национальной обороны Литвы одобрили пакет долгосрочной военной помощи для Украины. Речь идет о 200 миллионах евро.
  • В январе Литва снова отправит в Украину боеприпасы, генераторы, системы детонации, а в феврале – бронетранспортеры. Также Литва продолжит тренировать украинских воинов.
  • Литва и Украина тесно сотрудничают в военной сфере. В целом европейскую оборонную мощь следует ускорить. Она должна реагировать на ситуацию в сфере безопасности.
  • Литва формирует коалицию по разминированию Украины.
  • Украина станет членом НАТО. И здесь вопрос не "если", а "когда". Литва продолжит поддерживать Украину на этом пути.
  • Украинцы на пути в ЕС провели впечатляющие реформы.
  • Литва благодарна Украине за ее готовность защищать всю Европу.

Пресс-конференция Зеленского и Науседи: смотрите видео

Главные заявления Зеленского

  • Украина с помощью союзников сможет отстоять независимость и защитить государственность. К сожалению, не повезло иметь неадекватного соседа, который приносит несчастье и порабощение. Однако ни Украина, ни Литва не станут заложниками географии. Россия не разрушит государственность.
  • За время войны уже доказали, что Россию можно остановить и отвергнуть. Задача сейчас – доказать, что из рук России можно вырвать справедливый мир и безопасность для народов.
  • 2024 год во многом станет решающим для Украины, Литвы, свободного мира. Абсолютно все, к чему Украина стремится для себя, будет работать ради безопасности и независимости каждого народа, которому грозит Россия.
  • Украина очень ценит поддержку, которую ей оказывает Литва.
  • Чем ближе граница с Россией, тем больше уверенность, что Украина должна быть в НАТО.

Автор: Мар'яна Бекало