Будущее в НАТО и 200 миллионов евро поддержки: главные заявления Зеленского и Науседы в Литве
10 января 2024, 14:07Читати новину українською
Владимир Зеленский 10 января прибыл в Вильнюс. Там украинский лидер встретился с президентом страны Гитанасом Науседой. Впоследствии президенты вышли на пресс-конференцию.
В ходе встречи Зеленский и Науседа обсудили ряд важных вопросов. Главные тезисы из пресс-конференции президентов – в материале 24 Канала.
Обратите внимание Зеленский приехал в Вильнюс и рассказал о дальнейших планах
Что сказал Науседа
- Российский режим на протяжении многих лет демонстрирует безжалостность и кровожадность в Украине. Он жестоко убивает людей, разрушает города, нацеливает ракеты на детские сады, больницы. Все это для того чтобы удовлетворить свои имперские амбиции и уничтожить украинцев. Однако Украина – не одна в борьбе со злом. Литва продолжает поддерживать украинцев всеми возможными средствами. В частности, политическими и экономическими. Вместе – до победы.
- В ходе Совета национальной обороны Литвы одобрили пакет долгосрочной военной помощи для Украины. Речь идет о 200 миллионах евро.
- В январе Литва снова отправит в Украину боеприпасы, генераторы, системы детонации, а в феврале – бронетранспортеры. Также Литва продолжит тренировать украинских воинов.
- Литва и Украина тесно сотрудничают в военной сфере. В целом европейскую оборонную мощь следует ускорить. Она должна реагировать на ситуацию в сфере безопасности.
- Литва формирует коалицию по разминированию Украины.
- Украина станет членом НАТО. И здесь вопрос не "если", а "когда". Литва продолжит поддерживать Украину на этом пути.
- Украинцы на пути в ЕС провели впечатляющие реформы.
- Литва благодарна Украине за ее готовность защищать всю Европу.
Пресс-конференция Зеленского и Науседи: смотрите видео
Главные заявления Зеленского
- Украина с помощью союзников сможет отстоять независимость и защитить государственность. К сожалению, не повезло иметь неадекватного соседа, который приносит несчастье и порабощение. Однако ни Украина, ни Литва не станут заложниками географии. Россия не разрушит государственность.
- За время войны уже доказали, что Россию можно остановить и отвергнуть. Задача сейчас – доказать, что из рук России можно вырвать справедливый мир и безопасность для народов.
- 2024 год во многом станет решающим для Украины, Литвы, свободного мира. Абсолютно все, к чему Украина стремится для себя, будет работать ради безопасности и независимости каждого народа, которому грозит Россия.
- Украина очень ценит поддержку, которую ей оказывает Литва.
- Чем ближе граница с Россией, тем больше уверенность, что Украина должна быть в НАТО.