В Киев с историческим визитом прибыла глава нижней палаты парламента Франции

Украину 29 сентября впервые посетила глава нижней палаты парламента Франции Яэль Брон-Пиве. Она уже встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

Как рассказал глава государства, темой номер один встречи стало незаконное проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины.

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По словам Зеленского, первый в истории визит главы нижней палаты парламента Франции проходит в решающее для нашего государства время.

Очень важно, чтобы все наши партнеры, все лидеры цивилизованного мира максимально жестко осудили эти фейковые "референдумы". Благодарны Франции за поддержку Украины и четкую позицию в этом вопросе,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Обсуждая тему ядерного шантажа мира со стороны россии, устроенного на Запорожской АЭС, Глава государства поблагодарил Францию и лично Президента Эммануэля Макрона за активные действия в вопросе организации визита миссии МАГАТЭ на станцию.

Учитывая масштабы и природу преступлений россии в Украине Владимир Зеленский призвал парламент Франции принять решение о признании Рроссии государством – спонсором терроризма.

Как прошла встреча Зеленского с главой нижней палаты парламента Франции: смотрите видео

Визит главы МИД Франции в Украину

27 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Франции Катрин Колонни. Украинский лидер подчеркнул, что ожидает максимально жесткой реакции международных партнеров на псевдореферендумы, которые проводит россия на оккупированных территориях.

"Мы ожидаем как мощных санкций в восьмом санкционном пакете ЕС против россии, так и отдельных четких сигналов по поводу того, что будет, если российская федерация признает эти искусственные "референдумы", – сказал Зеленский.

Он также отметил важность усиления оборонной поддержки Украины, ведь восстановление территориальной целостности без современного вооружения невозможно.

Псевдореферендумы на оккупированных территориях: что известно

19 сентября гауляйтеры на оккупированных территориях одновременно объявили о "референдумах". Фейковое волеизъявление решили провести 23 – 27 сентября на фоне успешного контрнаступления ВСУ.

Причина "рекордных" цифр на псевдореферендумах – пустые бюллетени. В сети появились фотографии, как оккупанты считают голоса. На фото немало пустых бюллетеней, в которых никто не выражал поддержки "референдума".

В разведке Минобороны Великобритании предполагают, что 30 сентября путин может объявить об аннексии украинских территорий.

К сведению – оккупанты провалили "референдум" в Мариуполе: смотрите видео