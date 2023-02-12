Зеленский ввел санкции против 200 человек, связанных с Россией: будут действовать аж 50 лет

Владимир Зеленский 12 февраля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 200 человек. Все они – связаны с Россией.

Новые ограничения будут действовать 50 лет. Указ вступил в силу 12 февраля.

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Эффективность санкций должны мониторить СНБО, СБУ и Кабмин.

Тем временем МИД поручили проинформировать о введении санкций Штаты и ЕС. Кроме того, украинские дипломаты должны инициировать обсуждение введения аналогичных ограничений против людей из списка со стороны государств-союзников.

Кто оказался в списке

В частности, в списке:

Юрий Ушаков – советник Владимира Путина по международным делам (хотя, какие там у России уже международные дела);

Ренат Карчаа – советник генерального директора концерна "Росэнергоатом";

Юрий Черничук (гражданин Украины) – так называемый "директор" оккупированной Запорожской АЭС, которого "назначили" оккупанты.

С полным списком людей, оказавшихся под санкциями, можете ознакомиться здесь:

Зеленский ввел санкции против представителей "культуры"