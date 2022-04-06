Из-за войны десяткам стран угрожает голод, – Зеленский выступил перед парламентом Ирландии

Владимир Зеленский 6 апреля обратился к ирландским парламентариям. Он рассказал им о том, что российская армия делает в Украине.

Голод – оружие России

Президент подчеркнул, что этой ночью российские ракеты снова ударили по территории Украины. Об этом сообщает 24 канал.

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Уничтожать все, что обеспечивает жизнь украинским, стало фирменным почерком россиян. Они стреляют в нефтебазы, объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

Они последовательно уничтожают места хранения топлива, распределительные центры продуктов, обычную аграрную технику и минируют поля. Минируют все, что оставляют. Россия заблокировала наши порты вместе с суднами, которые уже были загружены аграрной продукцией на экспорт,

– рассказал Зеленский.

Кремль делает это, потому что рассматривает голод своим оружием. Однако, без украинского экспорта десяткам стран Африки и Азии грозит голод, а не просто дефицит. Срывать посевную кампанию в Украине – это сознательно провоцировать продовольственный кризис. Последствиями этого станут:

политическая нестабильность,

вспышки насилия в обществе,

поток беженцев.

Россия немыслимо издевается над Мариуполем

Также президент рассказал ирландским коллегам о том, как Россия использует голод в Мариуполе. Пока был снег, люди могли его растопить и получить воду, сейчас нет и этого. Кроме того, Кремль продолжает бомбардировку города. Там не осталось уже ни одного уцелевшего здания.

Зеленский подчеркнул, что у людей даже нет возможности похоронить своих родных. Весь город покрыт трупами – они на улицах, под завалами домов, везде. Никто не знает, сколько именно мариупольцев убили россияне.

Глава государства привел парламентариям ряд фактов о зверствах россиян. Он отметил, что у них сложно поверить, но это правда.

Что российские военные сделали в Украине

расстреливали людей на дорогах, когда они пытались спастись;

сделали так, что люди должны были рисовать карты дворов с пометками мест, где похоронили своих родных;

за 42 дня убили не менее 167 детей;

разрушили или повредили 927 образовательных учреждений, 285 больниц, 73 автомобиля скорой помощи;

на украинских путях находятся сотни расстрелянных машин, тела убитых даже не убирались с дорог.

В 21 веке российские политики рассматривают свое государство как колониальную империю, которая якобы имеет право покорять соседние народы и уничтожать любую основу для их самостоятельной жизни. Уничтожать все, что делает нас украинцами,

– сказал президент.

Я уже не могу слушать о нерешительности в вопросах санкций против России, – Зеленский

После всего, что пережила Украина, президент не может слушать о нерешительности некоторых стран по поводу необходимости ввести против России санкции. Мир уже все знает о преступлениях российской армии, а Украине еще приходится убеждать европейские компании уйти с российского рынка, а страны – отказаться от российской нефти.

Смотрите видео с выступления Зеленского перед парламентом Ирландии:

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