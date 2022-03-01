За право быть равными мы отдаем лучших, – Зеленский выступил на заседании Европарламента

Президент Украины Владимир Зеленский в режиме видеосвязи выступил на заседании Европарламента. Там сегодня рассматривают заявку Украины на членство в Евросоюзе.

Глава государства рассказал Европарламенту о ходе войны в Украине. Зеленский отметил, что украинцы защищают свою землю ценой собственной жизни, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Заявку Украины на вступление в ЕС уже зарегистрировали, его рассматривают

Украина объединила Европу

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине сейчас удалось объединить Европу. Однако глава государства выразил сожаление по поводу того, что случилось это столь высокой ценой.

Такая высокая цена, очень высокая цена – тысячи погибших людей. Две революции, одна война и 5 дней полномасштабного вторжения российской Федерации

– подчеркнул президент.

Глава государства подчеркнул, что за свое желание быть равными, быть членом Евросоюза, Украина платит цену в виде человеческих жизней.

Также президент отметил, что сейчас Европа не только говорит, что Украина победит в войне, но видит это.

Зеленский рассказал об обстрелах

Владимир Зеленский рассказал Европарламенту о наглом и циничном обстреле Харькова, на который захватчики выпустили две крылатые ракеты в крупнейшую площадь Украины – площадь Свободы.

Площадь свободы – и это самая большая площадь Европы, это правда. Представьте себе: с утра две крылатые ракеты в площадь Свободы. Десятки жертв. Вот такая цена свободы.

В войне гибнут дети

Глава государства подчеркнул, что мы боремся за будущее наших детей. Однако и они гибнут в войне, которую развязала Россия.

Вчера 16 детей погибли. И снова президент Путин скажет, что это какая-то операция, и мы бьем по военной инфраструктуре. Где наши дети? На каких военных заводах они работают? На каких ракетах? Может, они в танках ездят? 16 детей ты убил,

– подчеркнул Зеленский.

Украина будет более крепкой с Евросоюзом

Сейчас украинский народ сражается за выживание в войне с агрессором. Однако Зеленский отметил, что мы боремся и за право быть равноправной частью Европы.

Президент подчеркнул, что с нами Европейский Союз будет крепче, а Украина без ЕС будет одинокой. Поэтому Зеленский призвал Евросоюз к действиям.

Мы доказали свою силу, что мы, как минимум, такие же, как вы. Докажите, что вы вместе с нами. Докажите, что вы нас не отпускаете, докажите, что вы действительно европейцы, и тогда жизнь победит смерть, а мир – тьму,

– подчеркнул Зеленский.

После выступления евродепутаты стоя аплодировали украинскому президенту.

Речь Зеленского в Европарламенте: смотрите видео

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