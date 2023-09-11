Об этом заявил Владимир Зеленский. Глава государства выразил сомнение относительно заявления некоторых союзников, убеждающих, что "будут с Украиной столько, сколько понадобится".

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"Если ты не с Украиной, ты с Россией"

"У меня есть такая интуиция, я читаю, слышу и вижу их глаза (когда они говорят – 24 Канал): "Мы всегда будем с вами". Но я вижу, что он или она не здесь, не с нами", – объяснил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что если ты не с Украиной, то с Россией.

А если ты не с Россией, ты с Украиной. И если партнеры нам не помогут, значит помогут России победить. Это все,

– подчеркнул украинский лидер.

По мнению главы нашего государства, самая лучшая возможность убедить правительства стран Запада в том, что поддержка Украины должна продолжиться – "заставить их поверить, что они на правильной стороне". Помочь в этом могут СМИ, ведь именно общественное мнение, заметил президент, побудило политиков нарастить объемы оружия для ВСУ в первые дни полномасштабной войны.

"Люди читают, люди обсуждают, люди решают и настаивают", – подчеркнул Зеленский и добавил, что уменьшение помощи может разозлить не только украинцев, но и западных избирателей. В частности, они начнут спрашивать, зачем были эти усилия.

Народ не простит [своим лидерам], если они потеряют Украину,

– подчеркнул президент.

"Команда должна быть готова к продолжительной войне"

Украинский лидер отметил, что война, развязанная Кремлем, может завершиться не скоро.

"Я должен быть готов, моя команда должна быть готова к долгой войне, и эмоционально я готов", – подчеркнул Зеленский.