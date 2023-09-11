Про це заявив Володимир Зеленський. Глава держави висловив сумнів щодо заяв деяких союзників, які переконують, що "будуть з Україною стільки, скільки знадобиться".

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"Якщо ти не з Україною, ти з Росією"

"У мене є така інтуїція, я читаю, чую і бачу їхні очі (коли вони кажуть – 24 Канал): "Ми завжди будемо з вами". Але я бачу, що він чи вона не тут, не з нами", – пояснив президент.

Володимир Зеленський наголосив, якщо ти не з Україною, то з Росією.

А якщо ти не з Росією, ти з Україною. І якщо партнери нам не допоможуть, значить, допоможуть Росії перемогти. Це все,

– підкреслив український лідер.

На думку глави нашої держави, найкраща можливість переконати уряди країн Заходу в тому, що підтримка України повинна продовжитися – "змусити їх повірити, що вони на правильній стороні". Допомогти в цьому можуть ЗМІ, адже саме громадська думка, зауважив президент, спонукала політиків наростити обсяги зброї для ЗСУ в перші дні повномасштабної війни.

"Люди читають, люди обговорюють, люди вирішують і наполягають", – наголосив Зеленський і додав, що зменшення допомоги може розлютити не лише українців, але й західних виборців. Зокрема, вони почнуть запитувати, для чого були ці зусилля.

Народ не пробачить [своїм лідерам], якщо вони втратять Україну,

– підкреслив президент.

"Команда має бути готова до тривалої війни"

Український лідер зазначив, що війна, яку розв'язав Кремль, може завершитися не скоро.

"Я повинен бути готовий, моя команда повинна бути готова до довгої війни, і емоційно я готовий", – підкреслив Зеленський.