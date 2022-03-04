Украинцы – воины света, – Владимир Зеленский записал новое обращение

Владимир Зеленский вечером 4 марта обратился к украинцам. Он констатировал, что украинцы уже выдержали девять дней темноты.

По словам Зеленского, это – втрое больше чем темнота и зло рассчитывало, передает 24 канал.

Важно Украинцы отказываются играть по правилам оккупантов, даже оказавшись в темноте, – Зеленский

Украинцы ответили на вторжение как умеют

Президент Украины отметил, что украинцы ответили на вторжение как умеем – героизмом, солидарностью, взаимопомощью.

Мы ответили по-украински. Поэтому история Европы запомнит это навсегда. Будет говорить об этом детям, покажет внукам. Весь континент будет знать Харьков, Чернигов, Сумы, Волноваху, Мариуполь, Николаев и многие другие замечательные города,

– подчеркнул Зеленский.

Сейчас украинцы едины – от Ужгорода до Харькова, от Киева до Херсона. Они гоняют врага под Киевом, бьют за Ахтырку, наказывают за Гостомель, отомстят за Херсон.

Херсон – город гордых людей

4 марта оккупанты пытались унизить Херсон, но украинцы не дали.

"Не дали себя разыграть в дешевом циничном спектакле, с "подачкой" вместо помощи, с пропагандой вместо искренности. Российские пропагандисты думали о наших людях, как о себе, а увидели, что херсонцы – гордые и уважают себя и Украину", – отметил украинский лидер.

Российские оккупанты зашли в Херсон и планировали снять там пропагандистские ролики. В частности, благодаря "гуманитарной помощи" от России. Но местные жители не только не приняли "гуманитарку" от россиян, но и встретили ее с украинскими флагами.

Больше об этом Херсонцы не взяли помощи от оккупантов и послали их туда, куда и русский корабль: видео

"Враг думал, что может отключить украинцам телевидение, связь, отобрать продукты, отключить электроэнергию, тепло. Они думали, что это заставит подчиниться, но даже если вы лишите нас кислорода, мы вдохнем полной грудью, чтобы сказать: "Прочь с нашей земли", – сказал Зеленский.

А все потому, объясняет президент, что украинцы – воины света.

Вечная память каждому павшему за нашу свободу

На девятый день войны Украина вынуждена вспоминать тех, кого с нами, к сожалению, нет.

НАТО фактически дало зеленый свет для бомбардировки украинских городов

Владимир Зеленский выразил разочарование и возмущение саммитом НАТО. Его президент назвал слабым и растерянным и констатировал, что не все считают борьбу за свободу для Европы целью № 1.

Все разведки стран НАТО прекрасно знают планы врага. Они также подтвердили, что Россия хочет продолжить наступление как может.

Девять дней мы видим жестокую войну. Разрушают наши города. Обстреливают наших людей, наших детей, жилые кварталы. Церкви. Школы. И хотят это продолжить. Зная, что новые удары и жертвы неизбежны, НАТО сознательно приняло решение не закрывать небо над Украиной,

– отметил Зеленский.

Он также предположил, что страны НАТО сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО.

"Это самогипноз. Тех, кто слаб. Неуверенный. Внутренне. Хотя может владеть оружием в разы сильнее, чем есть у нас. О человечности. А о чем вы думали на том саммите? Все люди, которые погибнут с этого дня, погибнут также из-за вас", – добавил президент.

Помощь от НАТО

Он сказал, что все, что смог Альянс на сегодня, это провести через систему своих закупок 50 тонн дизтоплива для Украины.

"Видимо, для того, чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум. Чтобы лучше горело. Но он для нас уже сгорел. В огне российских войск",

– подытожил президент.

Однако, как подчеркнул Зеленский, от нас НАТО не сможет откупиться литрами топлива за литр нашей крови. Пролитой за нашу общую Европу. За нашу общую свободу. За наше общее будущее.

Вечернее обращение Владимира Зеленского: смотрите видео