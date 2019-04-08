Владимир Кличко призвал Зеленского и Порошенко сдать анализы в VADA

Украинский боксер Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко пройти проверку в добровольной антидопинговой ассоциации Vada в ближайшие дни.

На своей странице в Twitter боксер сообщил, что эксперты организации Vada Testing в ближайшие дни прибудут в столицу.

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Если кандидаты в президенты Украины согласятся, мы будем иметь честь и гордость помочь им продемонстрировать чистоту соревнований и честность их политики,

– заявила доктор Маргарет Гудмен (президент ассоциации Vada).

Она также подчеркнула, что эти тесты делают только квалифицированные и сертифицированные специалисты аккредитованных во всем мире лабораторий ассоциации.

Thx @Vada_Testing ! Experts of this organization will arrive in Kyiv soon. Let’s get the testing started! Are you ready?!

Вдячний @Vada_Testing !Фахівці цієї організації днями прибудуть до Києва. Ви готові, панове кандидати в президенти, здати тести? @zeteam_official @poroshenko pic.twitter.com/sneaCwAXNe — Klitschko (@Klitschko) 7 квітня 2019 р.

Добавим, что добровольная антидопинговая ассоциация Vada Testing является независимой организацией, основанной для предоставления и содействие эффективному допингом.

Напомним, что ранее Кличко раскритиковал сдачу анализов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Мол, результаты допинг-теста могут быть готовы не ранее, чем за 48 часов. А не как у политика и шоумена - за несколько часов.

Как сдавал анализы Петр Порошенко – читайте и смотрите здесь.

Как сдавал анализы Владимир Зеленский – читайте и смотрите здесь.

Ни в Порошенко, ни у Зеленского не выявили содержания психоактивных веществ или алкоголя в крови.

Или вот короткое видео об этом от 24 канала

Насколько долго психотропные вещества задерживаются в организме человека, смотрите инфографику: