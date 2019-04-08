Владимир Кличко призвал Зеленского и Порошенко сдать анализы в VADA
Украинский боксер Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко пройти проверку в добровольной антидопинговой ассоциации Vada в ближайшие дни.
На своей странице в Twitter боксер сообщил, что эксперты организации Vada Testing в ближайшие дни прибудут в столицу.
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Если кандидаты в президенты Украины согласятся, мы будем иметь честь и гордость помочь им продемонстрировать чистоту соревнований и честность их политики,
– заявила доктор Маргарет Гудмен (президент ассоциации Vada).
Она также подчеркнула, что эти тесты делают только квалифицированные и сертифицированные специалисты аккредитованных во всем мире лабораторий ассоциации.
Добавим, что добровольная антидопинговая ассоциация Vada Testing является независимой организацией, основанной для предоставления и содействие эффективному допингом.
Напомним, что ранее Кличко раскритиковал сдачу анализов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Мол, результаты допинг-теста могут быть готовы не ранее, чем за 48 часов. А не как у политика и шоумена - за несколько часов.
Как сдавал анализы Петр Порошенко – читайте и смотрите здесь.
Как сдавал анализы Владимир Зеленский – читайте и смотрите здесь.
Ни в Порошенко, ни у Зеленского не выявили содержания психоактивных веществ или алкоголя в крови.
Или вот короткое видео об этом от 24 канала
Насколько долго психотропные вещества задерживаются в организме человека, смотрите инфографику:
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