02:51
8 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Шведский актер во главе "Бессмертного полка". Стиль патриота
      Вєсті Кремля
      21:36, 6 апреля
      Вести.UA.Жир: Ляшко захотел в тюрьму. Украинские олигархи резко обеднели
      Вєсті.UA
      18:43, 6 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Владимир Кличко призвал Зеленского и Порошенко сдать анализы в VADA

      11 Читати новину українською
      Владимир Кличко
      Владимир Кличко / Фото из открытых источников

      Украинский боксер Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко пройти проверку в добровольной антидопинговой ассоциации Vada в ближайшие дни.

      На своей странице в Twitter боксер сообщил, что эксперты организации Vada Testing в ближайшие дни прибудут в столицу.

      Читайте также: Зеленский заявил, что Украина должна начать платить пенсии жителям оккупированного Донбасса

      Если кандидаты в президенты Украины согласятся, мы будем иметь честь и гордость помочь им продемонстрировать чистоту соревнований и честность их политики,
      – заявила доктор Маргарет Гудмен (президент ассоциации Vada).

      Она также подчеркнула, что эти тесты делают только квалифицированные и сертифицированные специалисты аккредитованных во всем мире лабораторий ассоциации.

      Добавим, что добровольная антидопинговая ассоциация Vada Testing является независимой организацией, основанной для предоставления и содействие эффективному допингом.

      Напомним, что ранее Кличко раскритиковал сдачу анализов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Мол, результаты допинг-теста могут быть готовы не ранее, чем за 48 часов. А не как у политика и шоумена - за несколько часов.

      Как сдавал анализы Петр Порошенко – читайте и смотрите здесь.

      Как сдавал анализы Владимир Зеленский – читайте и смотрите здесь.

      Ни в Порошенко, ни у Зеленского не выявили содержания психоактивных веществ или алкоголя в крови.

      Или вот короткое видео об этом от 24 канала

      Насколько долго психотропные вещества задерживаются в организме человека, смотрите инфографику:

      blog_ava
      Зеленский готов к переговорам с Путиным
      7 апреля
      665
      Теги: Новости политики Новости Украины
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 7 апреля: ЦИК обработала все протоколы, новое предложение Порошенко о дебатах
      7 апреля , 22:27 Главные новости 7 апреля: ЦИК обработала все протоколы, новое предложение Порошенко о дебатах
      334
      Віртуальний кандидат, наркотрафік для терористів і ґвалт довкола дебатів: топ-5 блогів тижня
      7 апреля , 22:00 Віртуальний кандидат, наркотрафік для терористів і ґвалт довкола дебатів: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 353
      Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      7 апреля , 20:02 Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      Юлія Турелик 3618
      Самые смешные мемы недели: чувачи так чувачи, эпопея с анализами и летающая корова
      7 апреля , 20:00 Самые смешные мемы недели: чувачи так чувачи, эпопея с анализами и летающая корова
      547
      "Шахтер" в серии пенальти выбил "Динамо" из Кубка Украины: видео
      7 апреля , 19:43 "Шахтер" в серии пенальти выбил "Динамо" из Кубка Украины: видео
      1694
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      В Киеве произошел масштабный прорыв трубы: улицы превратились в озеро
       14 ноября 2018 , 13:31
      Обновленная Skoda Fabia уже в Украине: Фото
       25 октября 2018 , 17:55
      "Карпаты" проиграли словацкому клубу в контрольном матче
       27 января , 19:30
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук