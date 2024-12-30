Уже давно во власти Брюховичей: что известно о депутате, который смывал доллары в унитаз

ГБР 24 декабря задержало депутата Львовского областного совета Владимира Доманского. Он был главой Брюховичей до присоединения населенного пункта ко Львову.

Жители поселка замечали, как в Брюховичах постоянно появляются сомнительные застройки, различные многоэтажки. Об этом 24 Каналу рассказала журналистка NGL.media Александра Губицкая.

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"Он уже давно во власти Брюховичей, сначала был депутатом длительное время, потом стал поселковым главой. Он был самовыдвиженцем, никакой политической силы не представлял. Уже после присоединения Брюховичей ко Львову это стала Львовская территориальная община, он стал депутатом Львовского облсовета и сейчас входит во фракцию "Европейская солидарность", – сказала журналистка.

В 2020 году активно раздавал земли

Александра Губицкая отметила, что Брюховичи – это поселок рекреационного типа, где были в основном малоэтажные застройки. Последний год перед присоединением ко Львову, 2020 год, отличился тем, что очень активно раздавали земельные участки, предоставляли градостроительные условия и ограничения для застройки в поселке.

Сессии проводили в последние дни перед присоединением. Земельных решений, если проанализировать, то было в несколько раз, в 6 или 7 раз, больше, чем предыдущие годы, которые принимались. Очевидно было, что перед присоединением ко Львову так массово раздавали земли и выдавали разрешения на застройку,

– вспомнила Александра Губицкая.

По ее словам, материал готовили к публикации примерно в январе 2025 года. Из-за задержания ГБР пришлось ускориться и опубликовать статью сейчас. Ее готовили еще с лета 2024 года.

Громких историй было много

Все началось с того, что было помещение на 400 квадратных метров, которые жена Владимира Доманского, Екатерина, приобрела путем покупки компании. То есть она стала основательницей компании, у которой уже было это помещение.

Эту фирму создали, внесли туда это помещение в уставный капитал, она ее перекупила. Уставный капитал был всего 645 тысяч гривен, но это помещение продавали за 5 миллионов гривен. Это первое, что меня заинтересовало. Я начала выяснять. 5 миллионов на покупку этой недвижимости не было. Это довольно большое помещение. Начали смотреть, что же есть у родственников,

– сказала журналистка.

Было очень много историй, когда его родственники покупали земельные участки, например, за 60 – 100 тысяч гривен, а потом перепродавали за более чем миллион. Например, один из компании записан на тестя Владимира Доманского, было много совладельцев. Они вносили в уставный капитал недвижимость и потом или продавали ее, или выводили на кого-то из новых учредителей.

"Больше всего меня поразило два коттеджа в Блюховичах. Понятно, что коттеджи не стоят дешево, это такие особняки. Но один из них почему-то фирма продает за 60 – 80 тысяч, а второй – за несколько миллионов гривен", – подчеркнула Губицкая.

Одна из самых громких историй – в 2020 году, перед присоединением ко Львову, несколько гектаров земли передали общественной организации ветеранов АТО якобы для построения реабилитационного центра. Там была старая недостроенная школа. Это образовательное учреждение решили списать с нарушением процедур. В результате теперь на этой огромной территории, вместо школы, будут строить не реабилитационный центр для участников АТО, а массивную жилую застройку. В комплексе будет небольшая часть для ветеранов войны.

Это ужас, потому что это гектары земель, которые город мог бы продать на конкурентных началах, получить средства, построить то, что она хочет, для тех же участников АТО. Но земельный участок передали в бесплатное, постоянное пользование на длительное время. Бюджет поселка ничего за это не получил,

– отметила журналистка.

Таких историй в Брюховичах было много. Например, частично забирались земли из лесхоза, на них позволяли строить какие-то объекты. Были скандалы с военной частью и так далее.

Известно, что сейчас Брюховичи очень сильно застроены, в частности, многоэтажками. Здесь много озелененных территорий, часть из них еще осталась. Если сравнивать все поселки вокруг Львова, то земля в Брюховичах является самой дорогой.

Расследование дела

Журналистка NGL.media считает, что это не все имущество, которое удалось показать. По тем фактам, которые выложили в материале, она будет обращаться и в НАПК, и в антикоррупционные, правоохранительные органы, чтобы они проводили расследование. Ведь известно, что не все имущество декларировалось надлежащим образом, все сведения декларации не отражены, некоторые из пунктов подпадают под уголовную ответственность.

Хочу, чтобы эти факты должным образом расследовали, и он был наказан за это. Не знаю, как будет развиваться расследование, которое касается этих средств, которые в унитазе лежали. Мне не очень правдоподобной кажется версия Владимира Доманского. Он утверждает, что это средства, которые ему вернули, которые он занимал. Но если тебе нечего скрывать, то почему ты сливаешь эти средства в унитаз?

– отметила она.

Александра Губицкая отметила, что эти факты будут исследованы, и мы узнаем много деталей. Есть много других фактов, которые должны быть расследованы.