Настоящая мать могла отказаться от него из-за отчима, – журналистка о детстве Путина

Российско-американская журналистка Джулия Иоффе раскрыла одну из возможных теорий относительно детства Владимира Путина. Исследовательница предположила, что у российского президента, по одной из версий, отчимом был грузин.

Кроме того, медийщица подчеркнула, что воспитывать Владимира Путина могли вовсе не его родители. По ее словам, существует альтернативная история рождения и раннего детства российского диктатора.

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Журналистка рассказала теорию о детстве Путина

Джулия Иоффе отметила, что, насколько она поняла, биологическая мать Владимира Путина родила ребенка от россиянина, вероятно, вне брака. А потом женщина вышла замуж за грузина, переехала в Грузию с молодым Путиным.

Отчим относился к нему ужасно и в принципе не воспринимал ребенка, которого мы сейчас знаем как Владимира Путина, как своего собственного,

– отметила медийщица.

Журналистка отметила, что существует теория, что мать Путина могла отдать его дальним родственникам в Ленинграде (нынешний город Санкт-Петербург), что якобы объясняет, почему люди, которых называют родителями Путина, намного старше. По мнению Иоффе, такой старший возраст родителей Путина можно понять только через эту призму.

"Я знаю, что она (вероятная биологическая мать Путина – 24 Канал) много говорила об этом иностранным журналистам, и люди говорили, что она даже похожа на него. Не знаю", – подчеркнула журналистка.

Интервьюер описал сходство вероятной матери и Владимира Путина как "невероятное". Однако пока это остается непроверенным.

Иоффе также рассказала, что, вероятно, в раннем детстве Путин не имел игрушек и для развлечения гонялся за крысами. Выросший во дворе, он часто общался с другими детьми.

Все эти взаимодействия были сосредоточены вокруг физической силы и насилия и очень строгой социальной иерархии. И это было твоим развлечением. А также научиться читать людей... Вы не можете спрятаться от своего прошлого или скрыть многое..

– подчеркнула медийщица.

В своем анализе Иоффе подчеркнула, что внимание сосредоточено не столько на игрушках и крысах, сколько на бедности и страданиях, характерных для той эпохи. Этот период привил Путину четкое осознание того, что благосостояние не гарантировано и что условия всегда могут ухудшиться. Эта перспектива, по мнению Иоффе, отражена в роскошном дизайне дворца российского диктатора в Геленджике.