Первый этап денацификации, – Яковина об избиении пропагандиста соловьева

На фоне успехов Вооруженных Сил Украины серьезные проблемы начались у российских пропагандистов, теперь не знающих, как подать поражение российской биомассе. Более того, у некоторых, как вот у владимира соловьева, начались и личные проблемы.

На один из недавних эфиров он пришел с плохо скрытыми синяками на лице. Состояние кремлевского пропагандиста в эфире 24 канала прокомментировал российский оппозиционный журналист Иван Яковина.

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У российской пропаганды настоящий кризис жанра

Журналист уверен, что соловьева кто-то очень сильно избил. Мол, синяки на его лице похожи именно на следы побоев.

Он был весь в ссадинах, поцарапан – был похож на побитую собаку. Поэтому его лично уже кто-то там денацифицировал,

– заявил Иван Яковина.

По его словам, уже из-за этого у владимира соловьева очень плохое настроение, а писать о поражениях на Харьковском направлении ему тем более нечего.

"Я сейчас так вижу, что у всей российской пропаганды настоящий кризис жанра. Они выпускают в эфир старые ролики – еще с весны или даже зимы – показывают, как хорошо было тогда. Потому что сейчас им сказать нечего", – убежден журналист.

Иван Яковина о проблемах российской пропаганды: смотрите видео

Денацификация соловьева

Иван Яковенко предлагает считать такое экстравагантное появление соловьева в эфире его денацификацией. По меньшей мере – первым раундом денацификации.

Я думаю, что он где-то не то сказал, то и в ответ его избили. В России сейчас почти все вопросы "решаются" с помощью насилия. Когда человек призывает к насилию вокруг, он должен быть готов к тому, что рано или поздно насилие применят и к нему,

– резюмировал российский журналист.

Побитый соловьев