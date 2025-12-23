Суд оставил Кудрицкого под стражей, но вдвое уменьшил залог

Во вторник, 23 декабря, в Апелляционном суде Киева состоялось заседание по изменению меры пресечения экс-главе Укрэнерго Владимиру Кудрицкому. По его итогам суд оставил мужчину под стражей, однако уменьшил размер залога.

Кудрицкому изменили меру пресечения: что известно?

Во вторник, 23 декабря, состоялось заседание Апелляционного суда Киева по делу экс-главы Укрэнерго Владимира Кудрицкого.

Известно, что во время заседания защита настаивала на изменении меры пресечения на личное обязательство с определенными обязанностями для Кудрицкого.

Однако апелляционный суд принял решение о дальнейшем содержании подозреваемого под стражей, одновременно уменьшив размер залога до более 7 миллионов гривен.

К слову, Печерский районный суд ранее определил залог в почти 14 миллионов гривен.

В чем подозревают Кудрицкого?