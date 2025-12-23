Суд оставил Кудрицкого под стражей, но вдвое уменьшил залог
- Апелляционный суд Киева оставил Владимира Кудрицкого под стражей, но уменьшил залог до более 7 миллионов гривен.
- Защита просила изменить меру пресечения на личное обязательство, но суд оставил в силе решение о содержании под стражей.
Во вторник, 23 декабря, в Апелляционном суде Киева состоялось заседание по изменению меры пресечения экс-главе Укрэнерго Владимиру Кудрицкому. По его итогам суд оставил мужчину под стражей, однако уменьшил размер залога.
Кудрицкому изменили меру пресечения: что известно?
Известно, что во время заседания защита настаивала на изменении меры пресечения на личное обязательство с определенными обязанностями для Кудрицкого.
Однако апелляционный суд принял решение о дальнейшем содержании подозреваемого под стражей, одновременно уменьшив размер залога до более 7 миллионов гривен.
К слову, Печерский районный суд ранее определил залог в почти 14 миллионов гривен.
В чем подозревают Кудрицкого?
28 октября экс-руководителя Укрэнерго задержали во Львовской области. Вероятно, его подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании средств, полученных незаконным путем.
Впоследствии в ГБР рассказали, что Кудрицкий вместе с Игорем Гринкевичем через мошеннические схемы завладели десятками миллионов гривен с госпредприятия.
Еще в 2018 году экс-глава Укрэнерго вступил в сговор с представителями частной компании, которая была привлечена к реконструкции внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем.