Укр Рус
24 Канал Новости Украины Суд оставил Кудрицкого под стражей, но вдвое уменьшил залог
23 декабря, 16:28
2

Суд оставил Кудрицкого под стражей, но вдвое уменьшил залог

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • Апелляционный суд Киева оставил Владимира Кудрицкого под стражей, но уменьшил залог до более 7 миллионов гривен.
  • Защита просила изменить меру пресечения на личное обязательство, но суд оставил в силе решение о содержании под стражей.

Во вторник, 23 декабря, в Апелляционном суде Киева состоялось заседание по изменению меры пресечения экс-главе Укрэнерго Владимиру Кудрицкому. По его итогам суд оставил мужчину под стражей, однако уменьшил размер залога.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Смотрите также Экс-глава Укрэнерго – среди свидетелей: мог ли Кудрицкий знать о масштабной коррупционной схеме

Кудрицкому изменили меру пресечения: что известно?

Во вторник, 23 декабря, состоялось заседание Апелляционного суда Киева по делу экс-главы Укрэнерго Владимира Кудрицкого.

Известно, что во время заседания защита настаивала на изменении меры пресечения на личное обязательство с определенными обязанностями для Кудрицкого.

Однако апелляционный суд принял решение о дальнейшем содержании подозреваемого под стражей, одновременно уменьшив размер залога до более 7 миллионов гривен.

К слову, Печерский районный суд ранее определил залог в почти 14 миллионов гривен.

В чем подозревают Кудрицкого?

  • 28 октября экс-руководителя Укрэнерго задержали во Львовской области. Вероятно, его подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании средств, полученных незаконным путем.

  • Впоследствии в ГБР рассказали, что Кудрицкий вместе с Игорем Гринкевичем через мошеннические схемы завладели десятками миллионов гривен с госпредприятия.

  • Еще в 2018 году экс-глава Укрэнерго вступил в сговор с представителями частной компании, которая была привлечена к реконструкции внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем.