"Главное испытание впереди": Зеленский переживает политически опасный момент, – WP

Спор в Овальном кабинете, остановка предоставления военной помощи и обмена разведывательными данными делают текущую ситуацию одной из самых опасных во время президентства Владимира Зеленского. Он стремится улучшить отношения с США.

В то же время пока украинский лидер пытается улучшить связи с Вашингтоном, Белый дом усиливает давление на Киев, требуя скорейшего прекращения войны России против Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Что грозит Зеленскому

Издание сообщает, что сейчас украинский президент переживает один из самых политически опасных моментов своего президентства, поскольку после конфликта в Белом доме Трамп отложил подписание соглашения по ископаемым, приостановил поддержку Киева и еще больше ограничил обмен разведданными.

Соответствующие шаги американской стороны только помогают России в войне против Украины. В то же время окружение Дональда Трампа, по данным издания, воспользовалось возможностью начать переговоры с внутриполитическими соперниками Владимира Зеленского, что может подорвать его лидерство.

Один из собеседников среди украинских чиновников сообщил, что визит президента Украины был продиктован главой Офиса президента Андреем Ермаком, который "хотел использовать его как повод для встречи с Трампом" до того, как президент США встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

The Washington Post пишет, что после этого многие считают, что именно эта попытка вызвала текущий кризис в отношениях с США, которая может стоить Украине ключевого партнера и значительно ослабить ее на будущих потенциальных переговорах с Россией относительно окончания войны.

Главным испытанием для Зеленского станет то, сможет ли он восстановить отношения с Белым домом, сохранив одновременно поддержку внутри страны, поскольку он пытается умиротворить Трампа, не ввязываясь в соглашение, которое ставит под угрозу безопасность и суверенитет Украины,

– говорится в статье.

К слову, по данным The Sunday Times, европейские союзники считают Зеленского неудобным для переговоров с Россией. Британские чиновники в частных разговорах выражают сомнения относительно способности Зеленского заключить мирное соглашение, хотя признают, что он замечательный военный лидер.