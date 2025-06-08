"Его голос знал весь мир": погиб заслуженный артист Украины Владислав Горай

Украина, к сожалению, продолжает терять лучших сыновей, которые стали на ее защиту. Стало известно, что в ряды Героев, положивших свою жизнь на алтарь свободы для Родины, присоединился солист Одесской оперы Владислав Горай.

Трагедия произошла 8 июня. Владислав Горай погиб во время своей волонтерской миссии на Сумщине, передает 24 Канал со ссылкой на театр оперы и балета.

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Большая потеря для Украины и мира

В заметке Одесской национальной оперы отмечается, что Владислав Викентьевич Горай был тенером мирового уровня и имел звание заслуженного артиста Украины.

"Голос Владислава Викентьевича знал весь мир, а сердце принадлежало Украине", – отметили в опере.

Говорят, Горай был не только талантом сцены, а примером силы, достоинства и доброты в жизни. Он помогал, волонтерил, поддерживал свою страну. Мужчина был отцом и просто человеком большого сердца.

Справка: Владислав Горай был лауреатом премии национального конкурса камерной музыки в Хмельницком, лауреат премии Международного конкурса вокалистов имени Антонина Дворжака (Карловы Вары, Чехия). В оперной труппе Одесского Национального академического театра оперы и балета работал с 1993 года.

Одесская национальная опера осиротела. Сцена, на которой он жил, будет звучать иначе без него. Владислав Викентьевич навеки в сердцах каждого, кто знал его,

– говорится в сообщении оперы.

Детали о месте и времени прощания будут сообщены позже.

Напомним, что на войне погиб воин Константин Егошин с 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Защитнику с позывным "Кот" навеки осталось 23 года. Он был одним из лучших пилотов-бомберов, который ликвидировал около 300 оккупантов.