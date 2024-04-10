Сотрудничал с врагом: СБУ задержала экс-нардепа-"регионала" на попытке бегства из Украины

Киберспециалисты СБУ помешали бегству из Украины бывшего нардепа от запрещенной Партии регионов, который способствовал вооруженной агрессии России.

Злоумышленника задержали недалеко от пограничного пункта пропуска в Одесской области. 60-летний фигурант пытался выехать в соседнюю страну как лицо непризывного возраста. В СБУ не называют имя подозреваемого, но "Украинская правда" пишет, что говорится о Владиславе Лукьянове.

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В чем подозревают "регионала"

В 2020 году он стал депутатом горсовета Бахмута от запрещенной ОПЗЖ. После захвата части региона он пошел на сотрудничество с врагом и "перерегистрировал" собственную компанию интернет-провайдера по российскому законодательству.

Кроме того, он предоставил ФСБ полный доступ к имеющемуся оборудованию, что позволило российской спецслужбе контролировать интернет-активность местного населения.

Интересно, что сам предатель переехал на подконтрольную Украине территорию. Оттуда он управлял компанией в удаленном режиме.



Кроме этого, он распорядился регулярно платить средства в бюджет России в виде "налогов" и "сборов".



Таким образом он финансировал военно-промышленный комплекс России и ее оккупационные группировки, которые воюют против Украины.



При этом злоумышленник публично оправдывал вооруженную агрессию России, о чем неоднократно рассказывал в чатах прокремлевских телеграмм-каналов. Впоследствии он решил сбежать за границу.

У задержанного провели обыски

Правоохранители уже провели обыск дома у задержанного. У него изъяли мобильный телефон и черновые записи с доказательствами его преступных действий.



Сейчас депутату сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников.



Также решается вопрос о дополнительной квалификации незаконной деятельности фигуранта. Ему грозит тюремное заключение.



