Об этом 19 августа сообщил президент Украины.

Что известно о поступке Польского?

Как рассказал Зеленский, героический поступок младший лейтенант Владислав Польский совершил 15 августа. Двое украинских военных выполняли боевое задание и получили ранения. Их пытались эвакуировать с помощью НРК, однако россияне провели атаку на комплекс.

И чтобы не потерять жизни людей и не терять время, Владислав решил действовать и на пикапе взял ребят. Выдающаяся история. Большая смелость,

– сказал президент.

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Глава государства 19 августа подписал указ №738/2026 о присвоении Владиславу Польскому звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Отмечается, что звание присвоено за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное служение украинскому народу.

Напомним, 19 июля состоялся обмен пленными. В Украину из российского плена вернулись 103 военных. Большинство из них имеют ранения и тяжелые заболевания.