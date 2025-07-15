10 дней полиция искала 15-летнего парня на Буковине: ребенок погиб

В Черновицкой области 14 июля нашли мертвым парня, который пропал без вести более 10 дней назад. Розыск несовершеннолетнего буковинца с 4 июля проводили полицейские, сотрудники Нацгвардии Украины, кинологи, спасатели, лесники, волонтеры и неравнодушные граждане.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Черновицкой области.

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Где нашли тело погибшего Владислава Порубаного?

После более недели поисков 15-летнего жителя Вижницы Владислава нашли на территории местного предприятия, которое не работает. Пропавшего парня удалось найти возле металлической конструкции двобалкового козлового крана.

Парня все это время искали в Черновицкой области. Ориентировка относительно пропавшего подростка получили также правоохранители из других областей и общественность.

Предварительно известно, что на теле Владислава Порубаного были травмы, характерные для падения с высоты. Парня передали судебно-медицинским экспертам, которые должны установить точную причину его гибели.

Полицейские выясняют все обстоятельства смерти ребенка, сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Парень ушел из дома вечером 4 июля. Когда он не вернулся домой, правоохранители получили сообщение о его исчезновении.

Напомним, в Днепре через сутки поисков нашли мертвой 14-летнюю девушку. 5 июля она ушла из своего дома в Слобожанском районе города и не вернулась. Правоохранители не сообщили, почему девушка могла погибнуть.