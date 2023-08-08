Был медиком на фронте, вкусно готовил: бомба врага унесла жизнь 28-летнего талантливого врача

В Купянске, что в Харьковской области, 5 августа произошла страшная трагедия: российская управляемая авиабомба ударила по центру переливания крови. Это привело к смерти выдающегося врача, 28-летнего Владислава Титаренко. Его утрата оставила глубокий след в сердцах коллег, пациентов и всех, кто был знаком с его большим талантом.

Владислав Титаренко – выпускник Харьковского медицинского университета. Его разум, уверенность и большая целеустремленность всегда поражали людей. Он был невероятно одаренным хирургом, чей талант выходил за рамки обычного понимания.

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Гибель Владислава Титаренко

После окончания учебы Владислав присоединился к команде хирургов в Городской больнице №25 в Харькове. Он также работал в Поликлинике №9, где проводил консультации для пациентов дважды в неделю.

После начала российской агрессии и постоянных обстрелов Владислав уже не проводил приемов. В качестве медика после 24 февраля 2022 года он отправился на фронт спасать жизнь наших военных. Однако погиб он в Купянске во время очередного обстрела со стороны России.

Он проработал у нас около трех лет после ординатуры. Приходили пациенты, которые лечились у него. Выражали соболезнования, говорили, что он был очень хорошим врачом. Он участвовал во всех операциях, которые мы проводили здесь. И всегда удачно. Даже если с первого раза у него что-то не получалось, он все равно доводил дело до конца,

– рассказала его коллега, врач-ординатор Алина Кузьменко.

Владислав Титаренко не только был выдающимся специалистом, но и непревзойденным кулинаром. Он всегда радовал своих коллег вкусными блюдами. Также он заботился о своем младшем брате, с которым проводил время на тренировках и занятиях.

Обратите внимание! Гибель Владислава оставила след в сердцах его близких. Его будут помнить как преданного сына, брата, любимого и невероятного профессионала по своему делу.

24 Канал также выражает соболезнования родным и близким погибшего Владислава.

Отметим напоследок, что в результате удара по Купянску 8 августа пострадал 14-летний парень. В средне-тяжелом состоянии его доставили в больницу, где он получил необходимую медицинскую помощь.