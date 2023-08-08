Владислав Титаренко випускник Харківського медичного університету. Його розум, впевненість та велика цілеспрямованість завжди вражали людей. Він був неймовірно обдарованим хірургом, чий талант виходив за межі звичайних рамок.

Дивіться також Служила у ЗСУ ще з 2019-го: на фронті загинула парамедикиня Дар'я Філіп'єва

Загибель Владислава Титаренка

Після завершення навчання Владислав приєднався до команди хірургів в Міській лікарні №25 у Харкові. Він також працював в Поліклініці №9, де проводив консультації для пацієнтів двічі на тиждень.

Після початку російської агресії та постійних обстрілів Владислав не проводив вже прийомів. Як медик після 24 лютого 2022 року він відправився на фронт рятувати життя наших військових. Однак загинув він в Куп'янську під час чергового обстрілу з боку Росії.

Він пропрацював у нас приблизно три роки після ординатури. Приходили пацієнти, які лікувалися в нього. Висловлювали співчуття, казали, що він був дуже хорошим лікарем. Він брав участь у всіх операціях, які ми тут проводили. І завжди успішно. Навіть якщо з першого разу в нього щось не виходило, він все одно доводив справу до кінця,

– розповіла його колега, лікар-ординатор Аліна Кузьменко.

Владислав Титаренко не лише був видатним фахівцем, але й неперевершеним кулінаром. Він завжди радував своїх колег смачними стравами. Також він дбав про свого молодшого брата, з яким проводив час на тренуваннях та заняттях.

Зверніть увагу! Загибель Владислава залишила болючий слід в серцях його близьких. Його пам'ятатимуть як відданого сина, брата, коханого та неймовірного професіонала у своїй справі. 24 Канал також висловлює співчуття рідним та близьким загиблого Владислава.

Зазначимо наостанок, що внаслідок удару по Куп'янську 8 серпня постраждав 14-річний хлопець. У середньо-важкому стані його доправили до лікарні, де він отримав необхідну медичну допомогу.