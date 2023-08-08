У вівторок вранці, 8 серпня, російські окупанти завдали удару по місту Куп'янську, що за 40 кілометрів від кордону. Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів про пораненого підлітка.

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Удар по Куп'янську

За словами очільника області, ворог продовжує терор цивільного населення Харківщини, обстрілюючи його. На жаль, від цього страждають, зокрема, діти.

Під час обстрілу Куп'янська поранення дістав 14-річний хлопець. Госпіталізований в середньо-важкому стані. Наразі лікарі надають йому допомогу,

– зазначив Синєгубов.

Окрім того, він закликав жителів Куп'янської громади бути максимально обережними. Як констатував голова ОВА, росіяни посилили обстріли міста та навколишніх населених пунктів. За можливості слід спускатися в укриття.

Зверніть увагу! За процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури Харківської області було розпочато досудове розслідування за фактом порушення окупантами законів та звичаїв війни. Про це йдеться в частині 1 статті 438 Кримінального кодексу.

Обстріли Харківщини

Як інформував Синєгубов, 7 серпня, близько 19:45 окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Кругляківка, що в Куп'янському районі.

Росіянами пошкодили 6 приватних будинків села.

Загинула 45-річна жінка та 65-річний чоловік.

Були госпіталізовані 4 людини, віком від 46 до 61 року.

Цивільна 57-річна жінка отримала допомогу на місці.

Постраждали 2 співробітники ДСНС.

Також поранення дістали 2 співробітники Нацполіції.

Протягом минулої доби (7 серпня – 24 Канал) російські загарбники з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів,

– констатував глава ОВА.

Він акцентував також на тому, що внаслідок обстрілів села Петропавлівки цього району був поранений 63-річний чоловік.