Телефон вне зоны действия сети: "слуга" Трубицын проигнорировал судебное заседание

Депутат от "Слуги народа" Владислав Трубицын проигнорировал судебное заседание. Ранее его поймали на взятке.

Заседание должно было состояться в ВАКС. Трубицына и его подельников обвиняют во взятке в 1,26 миллиона гривен.

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Трубицын проигнорировал судебное заседание

Так, из-за неявки Трубицына заседание суда сорвалось. В то же время никто из участников затруднился сказать, где он, а его телефон – вне зоны действия сети.

На следующем заседании судьи определятся с тем, налагать ли на Трубицына денежное взыскание за неявку.

Что этому предшествовало

Трубицына и еще 5 его подельников обвиняют в организации коррупционной схемы. Так, участники уголовного производства якобы давали разрешения на размещение мобильных точек торговли в семи районах Киева. Общий размер взяток в этой схеме составил более 1,2 миллиона гривен.

Дело было направлено в суд в октябре 2022 года. В настоящее время участники выступают со вступительными речами.

Следует отметить, что следующее заседание назначили на 30 мая.

За депутата Киевсовета Трубицына внесли залог

Ранее стало известно, что Владислава Трубицына выпустят из СИЗО. Все потому, что за него внесли залог.

Как сообщал журналист Олег Новиков, на счет Высшего антикоррупционного суда поступило 14,886 миллиона гривен залога.

Также залог внесли за исполняющего обязанности директора КП "Городской магазин" Амана Моламова, его заместителя Алексея Непряхина. На них тоже возложат обязанности, и они выйдут из СИЗО.