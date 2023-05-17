Засідання мало відбутись у ВАКС. Трубіцина та його спільників звинувачують у хабарі в 1,26 мільйон гривень.

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Трубіцин проігнорував судове засідання

Так, через неявку Трубіцина засідання суду зірвалось. Водночас ніхто із учасників не зміг сказати, де він, а його телефон – поза зоною досяжності.

Наступного засідання судді визначаться із тим, чи накладати на Трубіцина грошове стягнення за неявку.

Що цьому передувало

Трубіцина та ще 5 його спільників звинувачують в організації корупційної схеми. Так, учасники кримінального провадження нібито надавали дозволи на розміщення мобільних точок торгівлі в семи районах Києва. Загальний розмір хабарів у цій схемі склав понад 1,2 мільйон гривень.

Справу надіслали в суд у жовтні 2022 року. Наразі учасники виступають зі вступними промовами.

Зауважимо, що наступне засідання призначили на 30 травня.

За депутата Київради Трубіцина внесли заставу

Раніше стало відомо, що Владислава Трубіцина випустять із СІЗО. Все через те, що за нього внесли заставу.

Як повідомляв журналіст Олег Новіков, на рахунок Вищого антикорупційного суду надійшли 14,886 мільйона гривень застави.

Також заставу внесли за виконувача обов'язків директора КП "Міський магазин" Амана Моламова, його заступника Олексія Непряхіна. На них теж покладуть обов'язки і вони вийдуть із СІЗО.