В Санкт-Петербурге вечером 2 апреля на концерт к Кобзону отправили топ-пропагандиста Владлена Татарского. Российские оккупанты уже "штампуют" различные версии произошедшего.

Татарского взорвали во время его выступления в кафе в Санкт-Петербурге. РосСМИ сообщают, что заведение связывают с "поваром Путина" Евгением Пригожиным, сообщает 24 Канал. У россиян – уже истерика. Они брызгают слюной и призывают нанести террористические удары по Киеву.

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Виталий Ким – глава Николаевской ОВА – прокомментировал тур Татарского к Кобзону.

Как правило, когда происходит теракт в России, то это дело рук спецслужб России,

– заявил Ким.

Кроме того, подчеркивают, что смерть Татарского была выгодна российским генералам Он активно их критиковал. Также Татарского связывают с Пригожиным, конфликтующим с Кремлем. Сообщается, что его смерть может быть сигналом для "повара Путина".

Вражеские телеграммы уже рассказывают детали подрыва Татарского.

"Замаскированную взрывчатку на встречу с военкором Владленом Татарским могла пронести женщина в статуэтке. Ее личность устанавливают правоохранители", – говорится в сообщении.

Кроме того, очевидец происшествия рассказывает, что между Татарским и девушкой, которая могла принести взрывчатку, очевидно, была связь.