Призывают бомбить Киев: из-за подрыва пропагандиста Татарского у россиян нападение истерики
На концерт к Кобзону 2 апреля отправили российского топ-пропагандиста Владлена Татарского. У россиян уже началась истерика.
Татарский выступал на пропагандистском шабаше в кафе в Санкт-Петербурге. РосСМИ сообщали, что там он говорил о своей террористической деятельности, сообщает 24 Канал.
Обратите внимание Подрыв пропагандиста Татарского в Петербурге: в сети показали момент взрыва
Россияне – уже в истерике. Нелюди призывают бить по большим украинским городам. В частности, по столице – Киеву. Кроме того, россияне испуганы, потому что они не понимают, как такое могло произойти, что пропагандиста взорвали в Санкт-Петербурге.
Граждане страны-террористки поддерживают войну. В то же время при этом не хотят, чтобы война хоть как-то затронула их жизнь. Пока российские оккупанты совершают геноцид в Украине, российские граждане хотят спокойно чувствовать себя в своих городах и ходить по безопасным заведениям.
Как россияне истерикуют из-за подрыва Татарского / Фото 18+ (содержит брань)
Не удержалась от комментария и одна из главных топпропагандисток России – Маргарита Симоньян. Очевидно, она уже испугалась.
Взрывчатка сработала во время выступления Татарского в кафе. Пропагандист отправился на концерт к Кобзону. Также росСМИ сообщают о 16 пострадавших.