Такое мнение в эфире 24 Канала предположил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он добавил, что Татарский – не столь знаковая фигура в России.

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"Если его нужно было ликвидировать, это бы сделали без "извращений": статуэтка, где до граммов измерили взрывчатое вещество. Также нужно было еще так сделать, чтобы в заполненном кафе никого не убили, кроме Татарского. Это было показательно. Мол, мы достанем любого, где-либо и уничтожим", – отметил спикер.

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Кому передали "привет"

Такие показательные казни делаются исключительно для того, чтобы напугать или передать "привет" другому человеку, уверен политтехнолог. И наиболее вероятная кандидатура в этой истории – Евгений Пригожин.

Татарский был близок к Пригожину, его кафе было использовано для ликвидации. Собственно, это плохие новости для Пригожина. Ибо если так передают "привет", то следующим будет он,

– объяснил свое мнение спикер.

Услышит ли его Пригожин

"Операция" прошла настолько филигранно, что даже учли психотип Татарского, подчеркнул Тизенгаузен. Потому Пригожин просто не сможет не отреагировать.

"Кому еще могли намекнуть, вероятно, кто сейчас задумывает плыть не в фарватере Кремля. Потому что такие "акции" проводят только спецслужбы", – сказал он.

Почему это не "украинский след"

Российские пропагандисты сразу начали приписывать "украинский след" этой истории. Впрочем, политтехнолог разнес эту "теорию".

"Полная ерунда. Татарский в украинском информационном поле появлялся один раз, когда показали его лицо в Кремле и фразу: мы всех убьем, накажем, все как мы любим. Поэтому скорее всего, эта показательная акция была ориентирована на Пригожина, чтобы сделать его более сговорчивым", – еще раз подчеркнул эксперт.

К слову, сам Пригожин заявил, что не верит в "киевский след" в этой истории и сравнил события с гибелью Дарьи Дугиной.

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