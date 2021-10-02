Власть Грузии предлагала Саакашвили сделку в обмен на возвращение в Украину, – СМИ

Грузинские СМИ пишут, что после задержания Михаилу Саакашвили предложили сделку. Речь идет о хороших результатах его политсилы на местных выборах в обмен на возвращение политика в Украину.

Такую информацию в фейсбуке обнародовала главный редактор газеты "Хроника+" Элисо Киладзе. Предложение "договориться" Саакашвили якобы получил от правящей "Грузинской мечты".

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Саакашвили отклонил предложение

По ее информации, политику обещали, что его партия "Единое национальное движение" получит неплохие результаты на местных выборах, если политик покинет родину и вернется в Украину. Впрочем, как утверждает Киладзе, Саакашвили на это не согласился. Вместо этого он объявил голодовку и попросил о встрече с украинским консулом.

Не получилось. Они готовы были пойти на все, кроме заключения Миши! Не сдавайся,

– подчеркнула редактор грузинского СМИ.

Сам Саакашвили уже заявил, что не соглашается с приговором суда и считает себя политическим заключенным. В день местных выборов в Грузии он написал из тюрьмы письмо. Политик призвал граждан идти на избирательные участки и заявил, что приговоры ему вынесли, в частности, по заказу Путина.

Что говорят о помиловании Саакашвили

На родине Саакашвили грозит до 6 лет тюрьмы. Приговор обжалованию не подлежит. Поэтому, как объяснили адвокаты политика, его освобождение из-под стражи возможно только при условии помилования президентом. Впрочем, Саломе Зурабишвили решительно заявила, что делать этого не намерена. Она обвинила бывшего грузинского лидера в попытках дестабилизировать ситуацию в стране.

Несмотря на это, защита Саакашвили все-таки не теряет надежд на его помилование. Якобы позиция Зурабишвили все еще может измениться. Если же этого не произойдет, есть еще вариант экстрадиции политика в Украину. Впрочем, этот процесс может затянуться надолго и не факт, что вообще увенчается успехом.