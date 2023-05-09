Никакого действенного пути убрать Владимира Путина, кроме силового сегодня не существует. Диктатор не выйдет и не скажет: "Я военный преступник, потому ухожу". Об этом в эксклюзивном стриме 24 Канала сказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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Есть люди, считающие, что это можно сделать с помощью информационного и общественного давления. Но это, к сожалению, невозможно.

"Он же людей убивает! Он машет ядерной дубинкой! Хорошо, Путин умрет. Но у меня жизнь одна. Он и так мою судьбу сломал. Он пришел, когда мне было 29 лет. У меня могла быть успешная карьера. Кто-то скажет: "Вы эгоист". Постойте, но это моя жизнь. Я его вечной борьбе с этим режимом", – подчеркнул Марк Фейгин.

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В России уважают только язык силы

По мнению правозащитника, у нас нет времени. Если речь идет об изменении всей системы власти и режима, нужно признать, что это можно сделать только силовым путем.

"Я кое-что делаю для этого. Безусловно, есть люди, которые думают так же. Я пытаюсь убедить в этом своих коллег по оппозиции. Внутренние дискуссии идут", – отметил Фейгин.

Что касается формы, говорит правозащитник, то она не изменилась – нужно создавать и вооружать свои подразделения, собственных поклонников.

Уважают в России только силу – вооруженную силу. А все остальное не уважают, считают слабостью. Выбор невелик. Если люди откажутся от понимания того, что российские власти могут измениться только насильно – иначе они никогда не менялись – то перспектив у такой оппозиции нет,

– уверяет оппозиционер.

Вскоре поведение Пригожина, его конфликт с Шойгу и Герасимовым, выступления Кадырова и другие инциденты приведут к войне внутри России. И пусть они друг друга перережут, мы только потешимся. А вот кто придет на смену или возникнет параллельно – вопрос открытый. Должна появиться сила, которая их дожмет.

В этой стране никаким иным образом невозможно ничего добиться. За почти 25 лет мы перепробовали абсолютно все – проводили митинги, участвовали в выборах, шли на переговоры с властью. Никто ничего не достиг, – констатировал Марк Фейгин.

Вдруг появляются Вооруженные Силы Украины, которые являются лучшей оппозицией. Страшные люди из Владимирского ОМОНа поехали в Харьков, говорит Фейгин, но никого это не испугало – их просто всех убили.

Вот так нужно решать вопросы. Если кто-то хочет над кого-то издеваться, кого-то унижать и так далее, его нужно убить, и тогда все становится на свои места. Звучит страшновато, мол, что это такое. Но жизнь так устроена. Я не хочу насилия, но не могу идти против реальности,

– уверяет правозащитник.

Фейгин в очередной раз подчеркнул, что все альтернативные варианты неэффективны. Российская оппозиция уже в эмиграции. "Я с одним чемоданом уехал. Если так продолжать, наши дети и правнуки будут рассуждать, как было бы хорошо, если бы власть была просветлена и сама пошла на эти либерализационные реформы. Вот и все", – резюмировал правозащитник.

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